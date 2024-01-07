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Bursa'da Fırtına Nedeniyle Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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Bursa'da Fırtına Nedeniyle Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi

Bursa'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi. Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan uyarının ardından, Bursa'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Marmara Denizi'nde de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. BUDO ve İDO tarafından yapılan açıklamalarda, birçok seferin hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi. Ayrıca fırtına nedeniyle binaların dış cephe kaplamaları uçtu, ağaçlar devrildi ve park halindeki araçlara zarar verdi.

07.01.2024 - 14:14,
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BURSA'da etkili olan fırtına nedeniyle deniz otobüsü seferleri iptal edildi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan uyarının ardından, Bursa'da fırtına etkisini göstermeye başladı. Sabah erken saatlerde başlayıp, gece yarısına kadar sürmesi beklenen fırtınanın hızının saatte 80 kilometreye ulaşması öngörülürken, Bursa Valiliği'nden yapılan uyarıda, vatandaşların meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Marmara Denizi'nde de öğle saatlerinde etkili olması beklenen fırtına, deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.

BUDO VE İDO'DAN SEFER İPTALLERİ

BUDO'dan yapılan açıklamada, saat 13.30'daki Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 14.00'teki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), saat 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya), saat 16.45'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 17.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), saat 19.15'teki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. İDO'dan yapılan açıklamada da saat 11.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı- Kadıköy, saat 15.30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy ile saat 19.00'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

DIŞ CEPHE KAPLAMALARI UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtına, hayatı olumsuz etkiliyor. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle inşaat halindeki binaların dış cephe kaplamaları uçtu, köklerinden koparak devrilen ağaçlar, park halindeki araçlara zarar verdi. Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi'nde bir binanın cam balkonları rüzgarın kuvvetiyle kırılırken, Görükle Mahallesi Göçmen Konutları'nda kurulan pazar yerinde de hem vatandaşlar hem de esnaf zor anlar yaşadı. (DHA)

Bursa\'da Fırtına Nedeniyle Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Fırtına Nedeniyle Deniz Otobüsü Seferleri İptal Edildi - Son Dakika
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