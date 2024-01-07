Bursa\'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'da fırtına ve sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Rögarların taşması ile yollarda çökme meydana gelirken, özellikle Yıldırım ilçesindeki sokaklar göle döndü.

EVİN BODRUM KATINI SU BASTI

Bursa'da gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak'taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.

"HER SENE BU OLAYI YAŞIYORUM"

Bina sahibi Zahide Oral, evinin bulunduğu yerin dere yatağı olduğunu belirterek, "Çoktan beri yol çalışması var. Kaç gündür diyorum, 'buradan araba dönmesin.' 'Evimi istimlak edin ya da yolu açmayın, kapatın' dedim. Kaç gündür hasta hasta sabahlara kadar nöbet tuttum. Su basan ev benim kiracım, yukarılara kadar da her yer battı. Ne diyeyim, daha ne diyeyim, kimi kime şikayet edeyim? Bu yağmurda yazık günah millete. Her sene bu olayı yaşıyorum." dedi.

Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü, bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.