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Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Bursa'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gün boyu süren fırtına ve sağanak yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Maltepe Mahallesi'nde su birikintileri oluştu ve bir evin bodrum katı suyla doldu. Suyun etkisiyle kaldırım taşları yerinden söküldü. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede çalışma başlattı.

07.01.2024 - 17:59,
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Bursa'da fırtına ve sağanak yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Rögarların taşması ile yollarda çökme meydana gelirken, özellikle Yıldırım ilçesindeki sokaklar göle döndü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesini fırtına ve sağanak yağış vurdu

EVİN BODRUM KATINI SU BASTI

Bursa'da gün boyu süren yağış, öğle saatlerinde etkisini arttırdı. Bunun sonucunda, Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi'nde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, 1. Çinko Sokak'taki 3 katlı bir evin bodrum katını su bastı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesini fırtına ve sağanak yağış vurdu

"HER SENE BU OLAYI YAŞIYORUM"

Bina sahibi Zahide Oral, evinin bulunduğu yerin dere yatağı olduğunu belirterek, "Çoktan beri yol çalışması var. Kaç gündür diyorum, 'buradan araba dönmesin.' 'Evimi istimlak edin ya da yolu açmayın, kapatın' dedim. Kaç gündür hasta hasta sabahlara kadar nöbet tuttum. Su basan ev benim kiracım, yukarılara kadar da her yer battı. Ne diyeyim, daha ne diyeyim, kimi kime şikayet edeyim? Bu yağmurda yazık günah millete. Her sene bu olayı yaşıyorum." dedi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesini fırtına ve sağanak yağış vurdu

Suyun etkisiyle, cadde ve sokaklardaki kaldırım taşları yerinden söküldü, bazı yollarda çökmeler meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Bursa\'da fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: AA
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