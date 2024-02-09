Bursa\'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı

Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne silahlı saldırıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Ayhan A. ve Şükrü K, tutuksuz sanık Cuma T, saldırıda yaşamını yitiren Murat Kayalı ile yaralanan Mehmet C. ve Zülküf A'nın yakınlarının yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Gaye K. ise duruşmaya katılmadı.
Cumhuriyet savcısı, sanıklar ve tanığın dinlenilmesinin ardından açıkladığı mütalaasında, Ayhan A, Şükrü K. ve Cuma T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15'er yıldan 30 yıl hapisle cezalandırılmasını, azmettirici olduğu öne sürülen Gaye K'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.
Mütalaayı kabul etmeyen ve olayla bağlantısının olmadığını öne süren sanık Cuma T, beraatini istedi.
Şükrü K. ise olay günü rastgele ateş ettiğini anlattı. Ateş ettiği yerde kimseyi görmediğini savunan Şükrü K, "Suç işleme kastım yoktu. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.
Ayhan A. da takdiri mahkeme heyetine bıraktığını ifade etti.
Avukatların mütalaaya karşı ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, karar duruşması için mart ayına gün verdi.
Olay
Nilüfer ilçesinde Aralık 2022'De Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunulmuş, taksi şoförü Murat Kayalı ile çalışanlardan Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralanmıştı. Kayalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, gece kulübüne otomobilden ateş edildiğini belirlemiş, gözaltına alınan Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddia edilen Gaye K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Önceki celselerde tutuklu sanıklardan Cuma T. tahliye edilmişti.
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