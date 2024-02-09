Bursa'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı

Bursa\'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı

Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne silahlı saldırıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların cezalandırılmasını talep ederken, sanıklardan Cuma T. beraatini istedi. Mahkeme heyeti, karar duruşması için mart ayına gün verdi.

09.02.2024 11:31  Güncelleme: 11:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da bir kişinin ölümü, iki kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan gece kulübüne silahlı saldırıyla ilgili 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu Ayhan A. ve Şükrü K, tutuksuz sanık Cuma T, saldırıda yaşamını yitiren Murat Kayalı ile yaralanan Mehmet C. ve Zülküf A'nın yakınlarının yanı sıra taraf avukatları hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Gaye K. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı, sanıklar ve tanığın dinlenilmesinin ardından açıkladığı mütalaasında, Ayhan A, Şükrü K. ve Cuma T'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, iki kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs"ten 15'er yıldan 30 yıl hapisle cezalandırılmasını, azmettirici olduğu öne sürülen Gaye K'nin ise beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaayı kabul etmeyen ve olayla bağlantısının olmadığını öne süren sanık Cuma T, beraatini istedi.

Şükrü K. ise olay günü rastgele ateş ettiğini anlattı. Ateş ettiği yerde kimseyi görmediğini savunan Şükrü K, "Suç işleme kastım yoktu. Beraatime ve tahliyeme karar verilmesini talep ederim." dedi.

Ayhan A. da takdiri mahkeme heyetine bıraktığını ifade etti.

Avukatların mütalaaya karşı ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, karar duruşması için mart ayına gün verdi.

Olay

Nilüfer ilçesinde Aralık 2022'De Gümüştepe Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki eğlence mekanına silahlı saldırıda bulunulmuş, taksi şoförü Murat Kayalı ile çalışanlardan Mehmet C. ve Zülküf A. ağır yaralanmıştı. Kayalı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede, gece kulübüne otomobilden ateş edildiğini belirlemiş, gözaltına alınan Ayhan A, Cuma T. ve Şükrü K. tutuklanmıştı. Azmettirici olduğu iddia edilen Gaye K. ise adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Önceki celselerde tutuklu sanıklardan Cuma T. tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi
    18:41 Netanyahu Refah kentindeki Gazzelilerin tahliyesi için orduya emir verdi

    İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.

  • Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi
    17:50 Tuzla Piyade Okulu'ndaki soruşturmada karar! Disipline sevk edilen personeller ihraç edildi

    İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

  • Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar
    17:44 Evin altına 40 metrelik kuyu açıp, asansör sistemi kurarak define aradılar

    Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı
    17:13 AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları açıklandı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.

  • Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
    17:12 Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

    Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

  • Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı
    16:51 Gürcistan'da İstanbul Çarşısı'na saldırı: 4 ölü, 1 yaralı

    Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı
    16:45 TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.

  • Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı
    16:17 Sultanahmet'te tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

    Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Murat Kayalı, Bursa, Mahkeme, Saldırı, Güvenlik, Ceza, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2024 19:37:35. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Gece Kulübüne Silahlı Saldırı Davasında Mütalaa Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement