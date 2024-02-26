Bursa\'da Marmara Yozgatlılar Federasyonu tarafından düzenlenen arabaşı ziyafeti yapıldı

Güncel

Bursa'da Marmara Yozgatlılar Federasyonunca her yıl geleneksel olarak düzenlenen, arabaşı ziyafet şöleni yapıldı.

Kentteki bir salonda gerçekleşen program, Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başladı.

Federasyon başkanı Ahmet Aslan, burada yaptığı konuşmada, hemşehri derneklerinin önceliğinin, mensubu olduğu il ve temsil ettiği ilin örf, adetlerini, gelenek ve kültürünü, yaşadığı yerde yeni yetişen nesillere aktarmak, sevdirmek unutturmamak ve yaymak olması gerektiğini söyledi.

Bu prensipleri rehber kabul ederek Bursa'da yaşayan hemşehrilerinin birbirlerini tanımalarını, kaynaşmalarını, kültürünü yaşatmaları ve dik tutmaları için bu tür etkinlikler düzenlediklerini belirten Aslan, "Bugün burada Yozgat'ın soğuk kış günlerinde içimizi ısıtan, birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, mutluluklarımızı ve üzüntülerimizi paylaşmamıza vesile olan arabaşına kaşık çalmak için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Her kaşıkta üzüntüler ve kederler hafifleyecek, mutluluklar artarak çoğalacak." dedi.

Programda konuşan eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek ise, hemşehrileriyle beraber olmaktan son derece mutlu olduğunu belirterek, bu programı düzenlediği için katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yozgat'ın bir kültür şehri olduğunu aktaran Çiçek, "Yozgat, bir ilim şehridir. Bir irfan şehridir. Şehitler ve gaziler şehridir. Onun için hem Türkiye'de hem de dünyanın her yerinde alnımız açık, başımız diktir. Vatanımızı sevdiğimiz için, devletimize bağlılığımız için, bu millete mensup olmaktan dolayı iftihar ettiğimiz için." diye konuştu.

Çiçek, Yozgat deyince akla sadece arabaşı yemeğinin gelmemesi gerektiğine değinerek, "Ne gelsin? Tarih gelsin, ilim gelsin, irfan gelsin, kardeşlik gelsin, vatanseverlik gelsin." ifadesini kullandı.

Programa, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İYİ Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, çeşitli partilerin ilçe başkan adayları ve 22. dönem AK Parti Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu katıldı.