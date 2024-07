Bursa\'da Genç Kızın Evine Giren Şahıslar Tarafından Cinsel İstismara Uğradı

Güncel

BURSA'da sosyal medyadan tanıştığı Firuz Naobi'nin (20) evine giden E.T. (16) isimli genç kız, kabusu yaşadı. Uyumak için girdiği odada elleri ve ayakları tutularak, etkisiz hale getirilen ve gece boyunca Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarda bulunduğu E.T., mahallede tanınmaması için erkek kıyafeti giydirilip, 200 lira verilerek evine gönderildi. Şikayet sonrası yakalanıp, tutuklanan 4 sanığın yargılandığı davada mütalaa veren savcı, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezası istedi.

Bursa'da yaşayan E.T., sosyal medyadan tanışıp, arkadaş olduğu Firuz Naobi ile 2023 Kasım ayında buluştu. E.T. birlikte gezip yemek yedikten sonra daveti üzerine Naobi'nin, Naser Ahmed Azizi (37), Samet Ali Nazeri (21) ve Sufi Pivani (21) ile birlikte kaldığı Kestel ilçesindeki evine gitti. Bu kişilerle bir süre sohbet eden genç kız, iddiaya göre uyumak için gittiği odada, Firuz Naobi ve 3 arkadaşının cinsel istismarına uğradı. E.T.'yi elleri ve ayaklarından tutarak etkisiz hale getiren şüpheliler, genç kıza, ağlayıp yalvarmasına rağmen gece boyunca defalarca cinsel istismarda bulundu. Şüphelilerin, "Yaşadıklarını anlatırsan sana daha kötüsünü yaparız" diyerek tanınmaması için erkek kıyafeti giydirip, 200 lira vererek evine gönderdikleri E.T., yaşadıklarını ailesine anlattı. Ailenin şikayeti sonrası gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

'AKLIMDA KÖTÜ BİR ŞEY GEÇMEDİ'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda tutuklu 4 sanık hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşmada pedagog eşliğinde ifade veren E.T. yaşadıklarını anlattı:

"Geçtiğimiz ekim ayında sosyal medyada Firuz ile tanıştık. Kasım ayında buluşmaya karar verdik. O gün birlikte gezip, yemek yedik. Daha sonra beni evine davet etti. Ben de gittim. Burada, bana hiç bahsetmediği 3 arkadaşı vardı. Aklımdan kötü bir şey geçmedi. Sohbet ettikten sonra, kendimi kötü hissettiğim için odaya çekildim. Bu sırada içeri giren Firuz ve 3 arkadaşı, ellerimi ve kollarını bir anda tutup, beni yatağa uzattılar. Yalvarmama rağmen gece boyunca bana cinsel istismarda bulundular. En fazla istismarı erkek arkadaşım yaptı. Sabah ise beni tehdit edip, bir miktar para vererek evlerinden gönderdiler. Onlardan şikayetçiyim."

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tutuklu sanıklardan Naser Ahmed Azizi, E.T. ile Firuz ve Samet isimli arkadaşlarının isteği ile ilişkiye girdiğini söylerken, Firuz Naobi suçlamaları kabul etmeyip, gece boyunca evlerinde kalan E.T.'yi sabah gönderirken tanınmaması için kendisine erkek kıyafeti giydirip, 200 lira verdiğini belirtti. Sufi Pivani'nin avukatı Münevver Bilir de müvekkilinin olay tarihinde evde olmadığını söyleyerek, "HTS kayıtları incelendi. Mağdurun olay tarihini net olarak hatırlayamaması ve bu durumda 'Şüpheden sanık yararlanması' ilkesi üzerine saldırıda bulunanlar arasında müvekkilimin olmadığını belirtirim" dedi.

SAVCI, 20'ŞER YILA KADAR HAPİS İSTEDİ

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ikinci duruşmada mütalaa veren Cumhuriyet savcısı, sanıkların, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçlarından 20'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Duruşmayı karar için erteleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.