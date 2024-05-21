Bursa'da hasta çocuğun yardım kumbarası çalındı - Son Dakika
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Bursa'da hasta çocuğun yardım kumbarası çalındı

Bursa\'da hasta çocuğun yardım kumbarası çalındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişi, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çaldı. Güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

21.05.2024 13:13
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde park halindeki yolcu minibüsüne giren kişinin, hasta çocuk için konulan yardım kumbarasını çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, gece saatlerinde Demetevler Mahallesi İsmetiye Caddesi'ndeki minibüs durağına geldi.

Park halindeki yolcu minibüslerinin camlarını kontrol eden zanlı, arka camını zorlayıp girdiği aracın içinden 2 yaşındaki Ravza adlı SMA hastası kız çocuğu için konulan ve içinde para bulunan yardım kumbarasını çaldı.

Sabah geldiğinde kumbaranın yerinde olmadığını gören minibüs şoförü, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kumbarayı çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, şüphelinin minibüsün arka camını zorlayıp içeri girdiği ve daha sonra tekrar aynı yerden çıkarak uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: AA

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