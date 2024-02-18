Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika
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Bursa'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bursa\'da İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Eğitim Dernekleri Birliği Platformu (EDEB) ve Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları basın açıklamalarıyla protesto edildi. Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD karşıtı sloganlar attı. Protesto sonrasında İsrail ve ABD bayrağı yakıldı.

18.02.2024 18:37
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Eğitim Dernekleri Birliği Platformu (EDEB) ve Peygamber Sevdalıları Derneği tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları basın açıklamalarıyla protesto edildi.

Şehreküstü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen katılımcılar, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail ve ABD karşıtı slogan attı, tekbir getirdi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından grup adına açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Derneği gönüllüsü Yakup Ulaştın, başta Gazze olmak üzere, Kudüs'te ve Filistin'in diğer şehirlerindeki insanların zulüm, baskı, alıkonulma ve soykırıma maruz kaldığını söyledi.

Açıklamasında, devlet liderlerine, kamuoyuna ve tüm insanlara seslendiğini vurgulayan Ulaştın, şöyle konuştu:

"Gazze'deki abluka acilen kaldırılmalı, Gazze'ye insani yardımların ulaşması sağlanmalıdır. Gazze'de yaşayan iki buçuk milyona yakın mazlum insanın hayatlarının idamesi için gerekli su, gıda, ilaç, yakıt, tıbbi yardım malzemeleri, ambulans, sivil savunma ekipmanları, barınma ve temel ihtiyaçların karşılanması için 'insani yardım koridoru' acilen açılmalıdır."

Basın açıklamasının ardından, sloganlar eşliğinde İsrail ve ABD bayrağı yakıldı.

Kaynak: AA

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