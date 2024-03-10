Bursa'da İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması düzenlendi

Bursa\'da İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması düzenlendi

Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından İsrail'in saldırılarına karşı acil ateşkes çağrısı yapmak ve Gazze halkına destek olmak amacıyla basın açıklaması düzenlendi. Merinos Parkı'nda toplanan grup, Türk ve Filistin bayraklarıyla birlikte sloganlar atarak İsrail'i protesto etti. Platform adına yapılan açıklamada, Gazze için dünyanın dört bir yanından feryatların yükseldiği ve yaşananların insanlık vicdanında derin yaralar açtığı vurgulandı. Ayrıca, Türkiyeli Müslümanlar olarak Filistin halkının özgürlük mücadelesinin arkasında olduklarını belirtildi.

10.03.2024 17:29  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da, Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından İsrail'in saldırıları nedeniyle acil ateşkes çağrısında bulunarak Gazze halkına destek olmak amacıyla basın açıklaması düzenlendi.

Gönüllü Kuruluşlar Platformunca organize edilen etkinlikte, Merinos Parkı'nda toplanan grup tarafından, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla, "Katil İsrail, Filistin'den defol", "Müslüman uyuma kardeşine sahip çık", "Bursa'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atıldı.

Platform adına basın açıklaması yapan Furkan Arı, dünyanın dört bir yanından Gazze için feryatların yükseldiğini belirterek, yaşananların insanlık vicdanında derin yaralar açtığını belirtti.

Talanın, zulmün ve katliamın önünde insan olarak kalmanın bedelini Gazze halkının, evlatlarının kanları ve kemikleriyle ödediğini aktaran Arı, "Esaretin her türlüsüne, aziz bir teveccüh ile karşı koyan ve elindeki tüm imkanları, Kudüs'e ve Gazze'ye seferber eden Kassam tugaylarına ve onu kucaklayan Gazze halkına muzafferiyetler diliyoruz. Özgürlüğü hak eden bir mücadele varsa şüphesiz bu mülkün yegane hak edeni bu günlerde Gazze halkından başkası değildir." dedi.

Türkiyeli Müslümanlar olarak, Filistin halkının özgürlük mücadelesinin arkasında olduklarını kaydeden Arı, şöyle konuştu:

"Aylardır meydanlarda yükselttiğimiz ses, milletin iradesi olarak nasıl uluslararası kamuoyunda yansıyorsa, ülke yöneticilerinin de bu sesi uluslararası platformlara taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Aksa Tufanı, İslam coğrafyasının kanla yazılmış özgürlük hikayesidir. Bu hikayenin bütün kahramanlarını ailemizin bir ferdi gibi bağrımıza basıyor ve kardeşlerimiz olarak kabul ediyoruz."

Gruptakiler, Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesinin ardından dağıldı.

Kaynak: AA

Filistin, Merinos, İsrail, Bursa, Gazze, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gümüşhane'de çocuğa otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı
    19:01 Gümüşhane'de çocuğa otomobil çarptı, yaralı hastaneye kaldırıldı

    Gümüşhane'de arkadaşlarıyla oynayan 10 yaşındaki bir çocuk, yola doğru koşarken bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edilerek çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

  • Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 150 konut için kura çekimi düzenledi
    19:01 Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 150 konut için kura çekimi düzenledi

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KONUT AŞ tarafından inşa edilecek 150 konut için kura çekimi töreni düzenlendi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, konuşmasında Sakarya'nın deprem riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bu projenin daha dayanıklı ve güvenli konutlar inşa etme amacını taşıdığını belirtti. Toplamda 240 dairenin yer alacağı projede, konutların 2+1 ve 3+1 olarak projelendirildiği ve ödeme planının esnek olduğu aktarıldı. Kura çekimi sonucunda 75 2+1 ve 75 3+1 konutun sahipleri belirlendi.

  • CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'tan altyapı sözü
    19:01 CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras'tan altyapı sözü

    CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim çalışmaları kapsamında Datça'da gerçekleştirdiği halk buluşmalarında, Muğla'nın altyapısında eksiklik kalmayacak. Belirlenen bölgelerde ilk 100 günde çalışmalar başlayacak dedi.

  • Erzurum'da Ramazan Ayı İçin Mesai Saatleri Değişti
    18:57 Erzurum'da Ramazan Ayı İçin Mesai Saatleri Değişti

    Erzurum Valiliği, ramazan ayı dolayısıyla kamu kurumlarının mesai saatlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu. Beslenme ve uyku düzeninin değişmesi nedeniyle mesai saatlerinin yeniden düzenlendiği belirtilerek, yeni mesai saatleri kamuoyuna duyuruldu.

  • Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için kente ulaştı
    18:56 Beşiktaş, Gaziantep FK maçı için kente ulaştı

    Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantep FK maçı için Gaziantep'e ulaştı. Beşiktaş kafilesi, Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce taraftar tarafından çiçekler ve tezahüratlarla karşılandı. Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Beşiktaş, kamp yapacağı otele hareket etti. Beşiktaş'ın maç kadrosunda birçok önemli isim yer alırken, bazı oyuncular ise sakatlık veya ceza nedeniyle kafilede bulunmuyor.

  • Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Süper Lig'e çıkmak için her şeyimizi vermeliyiz'
    18:55 Göztepe Teknik Direktörü Stoilov: 'Süper Lig'e çıkmak için her şeyimizi vermeliyiz'

    Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Şanlıurfaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, takımın Süper Lig'e çıkmak için her şeyini vermesi gerektiğini söyledi. Stoilov, oyuncuların ve takımın sürekli sıkı bir şekilde çalışması ve sahada sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini belirtti.

  • Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı
    18:53 Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Ramazan Ayı Mesajı Yayımladı

    Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çiftçi, mesajında ramazanın coşkusunu Erzurum'un manevi atmosferinde yaşayacaklarını belirtti. Ayrıca, ramazanın yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir ay olduğunu vurguladı. Çiftçi, oruç tutmanın nefsi terbiye etmeye ve iradeyi güçlendirmeye yardımcı olduğunu ifade etti ve ramazanın huzur, barış ve esenlik getirmesini diledi.

  • Elazığ Belediyesi Otobüs Saatlerine Ramazan Ayı Düzenlemesi
    18:52 Elazığ Belediyesi Otobüs Saatlerine Ramazan Ayı Düzenlemesi

    Elazığ Belediyesi, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla birlikte toplu taşıma araçlarının sefer saatlerini yeniden düzenledi. Şehir içi güzergahlarda iftardan önce son sefer saat 18.00'de yapılacak, iftardan sonra ise saat 20.00'de seferler tekrar başlayacak.

  • Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu
    18:51 Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren eskrimciler belli oldu

    Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Flöre Federasyon Kupası ve Kılıç Açık Turnuvası'nda dereceye giren sporcular açıklandı. Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen organizasyonda, Almıla Birçe Durukan kadınlarda Flöre Federasyon Kupası'nı, Mustafa Burak Çufadar ise erkeklerde kazandı. Kılıç Açık Turnuvası'nda ise Deniz Selin Ünlüdağ kadınlarda, Tolga Aslan da erkeklerde şampiyon oldu.


18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11’ler belli oldu Fenerbahçe-Pendikspor maçında ilk 11'ler belli oldu
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
11:09 Gazze’ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz’e gönderildi Gazze'ye geçici liman inşası için gerekli malzemeleri taşıyan gemi Doğu Akdeniz'e gönderildi
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
15:00 Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı Bahis borcunu ödemek için kuyumcu soyan şüpheliler yakalandı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
14:19 Erdoğan’dan Özel ve İmamoğlu’na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na: Her kafası bozulan tekme tokat dalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 18:59:21. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da İsrail saldırılarına karşı basın açıklaması düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement