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Bursa'da Kaçak Motorin Operasyonu: 5 Bin Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Bursa'da Kaçak Motorin Operasyonu: 5 Bin Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bursa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, Orhangazi ilçesinde bir tesiste yapılan aramada 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı ve tesis mühürlenerek faaliyetine son verildi.

08.01.2024 - 17:28,
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Bursa'da jandarmanın düzenlediği operasyonda 5 bin litre kaçak üretim motorin ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, madeni yağlardan kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı istihbaratı üzerine, Orhangazi ilçesi kırsal Karsak Mahallesi'nde üretim yapan tesise operasyon düzenledi. K.K.'ye (50) ait aktif kullanımda olan iş yeri ve altındaki evde yapılan aramada, tesisin 3 ayrı noktasında kurulu vaziyette 1 tanesi faal halde piyasa değeri 5 milyon lira olan makine ile 5 bin litre yapma motorin, 3 adet kaçak akaryakıt üretim tanklarına bağlı düzenek, 24 adet kaçak akaryakıt üretimi yapılan tank, 1 adet kesafet ölçme aparatı ve hunisi, 115 adet damlalık pastör pipeti, akaryakıt üretim tanklarına bağlı pompa, hidrofor, kompresör, filtre aparatı ve hortum gibi malzemeler ele geçirildi.

TESİSE MÜHÜR

K.K., F.M. (38), Y.Z.Ö. (51) ve Y.A. (30) isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Kaçak istasyondaki taşınabilir malzemeler, İl Gümrük Müdürlüğü'ne, kaçak akaryakıt da Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı'na (YİKOB) teslim edildi. Diğer taşınmaz malzemeler de mühürlenerek tesisin faaliyetine son verildi.

Bursa\'da Kaçak Motorin Operasyonu: 5 Bin Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Bursa'da Kaçak Motorin Operasyonu: 5 Bin Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da Kaçak Motorin Operasyonu: 5 Bin Litre Kaçak Motorin Ele Geçirildi, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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