Bursa'da Kafe Kavgası: 20 Bin TL'ye Serbest Kaldılar
Bursa'da Kafe Kavgası: 20 Bin TL'ye Serbest Kaldılar

Bursa\'da Kafe Kavgası: 20 Bin TL\'ye Serbest Kaldılar
26.02.2026 10:21
Alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada 7 şüpheli, 20 bin TL'sini ödeyip serbest bırakıldı.

BURSA'da bir kafede birbirlerine masa ve sandalyelerle atıp, kavga eden 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Olay, 23 Şubat'ta saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre; aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup kafede karşılaşınca tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyeler ile iş yerindeki bazı eşyaları birbirine atan taraflar diğer müşterilerin araya girmesi ile güçlükle ayrılırken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 7 şüpheli, iş yerindeki 20 bin TL'lik masrafı aralarında toplayıp ödedikten sonra birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da Kafe Kavgası: 20 Bin TL'ye Serbest Kaldılar - Son Dakika

SON DAKİKA: Bursa'da Kafe Kavgası: 20 Bin TL'ye Serbest Kaldılar - Son Dakika
