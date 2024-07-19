Bursa'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Bursa'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi

Bursa'da kanser tedavisi gören polis memuru Hasan Yigen için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Yigen'in cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçesindeki evinden alınarak İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde yapılan törenin ardından defnedileceği yer olan Mevlana Camisi'ne götürüldü. Törene, Yigen'in ailesi, yakınları, İl Emniyet Müdürü ve çok sayıda polis memuru katıldı.

19.07.2024 12:05
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Bursa'da kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden polis memuru Hasan Yigen için İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü personeli 50 yaşındaki Yigen, yaklaşık 2 buçuk yıldır gördüğü kanser tedavisinin ardından Mustafakemalpaşa ilçesindeki evinde vefat etti.

Evli ve 2 çocuk babası Yigen'in cenazesi, sabah saatlerinde İl Emniyet Müdürlüğü binası önündeki törenin ardından Mustafakemalpaşa ilçesine uğurlandı.

Törene, Yigen'in ailesi ve yakınları ile İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, emniyet yetkilileri çok sayıda polis memuru katıldı.

Yigen'in cenazesi, Mustafakemalpaşa ilçesi Yalıntaş Mahallesi'nde bulunan Mevlana Camisi'nde öğle vakti kılınacak namazın ardından mahalle mezarlığına defnedilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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