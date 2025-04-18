Bursa'da Kimlik İhlali: Öğrenci Beraat Etti - Son Dakika
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Bursa'da Kimlik İhlali: Öğrenci Beraat Etti

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Gizem Y., başkası tarafından kullanılan kimlik yüzünden suçsuz bulundu, beraat etti.

18.04.2025 11:43  Güncelleme: 13:01
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Gemlik'te yaşayan K.D., bir arkadaşı aracılığıyla sahte kimlik edindi. Söz konusu kişi, kuzeni olan Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini, K.D.'ye verdi. Üçü hırsızlık, biri ise küçük yaşta çocuğa cinsel istismar suçlarından gözaltına alınan K.D., polise kimlik kartını kaybettiğini söyleyip, kendisini Gizem Y. olarak tanıttı.

SİLİVRİ'DE TUTUKLU GÖZÜKÜYOR

Her şey, Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü birinci sınıf öğrencisi Gizem Y.'nin, 2024 Ocak ayında, Gemlik'te evine gelen mahkeme celbiyle ortaya çıktı.

İstanbul'daki mağazadan hırsızlık olayıyla ilgili gelen tebligat karşısında ailesi ile birlikte şok yaşayan Gizem Y., bir avukata başvurdu.

Gizem Y.'nin avukatı yaptığı araştırmada, Gizem Y.'nin, hırsızlık ve küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar suçlarından kaydının bulunduğu ve bu suçlardan bazıları nedeniyle de Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olduğu bilgisine ulaştı.

Sahte Gizem suçunu kabullendi, gerçek Gizem beraat etti!

SAHTE GİZEM K.D. ÇIKTI

Avukat Kemal Kapar, tutuklu görünen müvekkilinin, camide namaz kılan bir kişinin çantasından cüzdan çaldığı iddiasıyla yargılandığı İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına katıldı.

Gizem Y., hakkında hırsızlık suçundan açılan davaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, adının Gizem Y. olduğunu söyleyen tutuklu sanık K.D. de duruşma salonunda hazır bulundu.

K.D. suçunu itiraf edince, Gizem Y.'nin beraatine karar verildi.

Sahte Gizem suçunu kabullendi, gerçek Gizem beraat etti!

BİR DAVADAN DAHA BERAAT ETTİ

Gizem Y., hakkında konfeksiyon mağazasından çalınan kıyafet hırsızlığıyla ilgili, yine İstanbul 12'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan bir başka davada da hakim karşısına çıktı.

Mahkemede hazır bulunan tutuklu sanık, bir kez daha gerçek isminin K.D. olduğunu belirtip, Gizem Y.'nin kimlik bilgilerini akrabası olan R.Ü.'den aldığını söyledi.

Mahkeme hakimi, Gizem Y.'nin hiç gitmediği İstanbul'da işlediği bu suçtan da beraatine karar verilirken, K.D. hakkında hırsızlık, kimlik bilgilerini veren R.Ü. için de başkalarının kimlik bilgilerini kullanmak suçundan İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulması kararlaştırıldı.

İKİ DAVASI DAHA VAR

Kimlik bilgileri kullanılan tutuklu gözüken Gizem Y.'nin küçük yaştaki çocuğu cinsel istismar ve hırsızlık suçlarıyla ilgili yargılamaları devam ediyor.

Bursa\'da Kimlik İhlali: Öğrenci Beraat Etti
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kimlik İhlali: Öğrenci Beraat Etti - Son Dakika

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