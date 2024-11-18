Bursa'da Kuyumcuda Silahlı Saldırı ve Araç Gasbı - Son Dakika
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Bursa'da Kuyumcuda Silahlı Saldırı ve Araç Gasbı

Bursa\'da Kuyumcuda Silahlı Saldırı ve Araç Gasbı

Bursa'da kar maskeli bir kişi, kuyumcuda alışveriş yapan Kamil M.'yi bacağından vurarak kaçtı. Olay sonrası güvenlik görevlileri ile çatışmaya giren şüpheli, bir kamyoneti gasbetti ve daha sonra yaya olarak kayıplara karıştı.

18.11.2024 15:06  Güncelleme: 15:08
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BURSA'da kar maskeli şüpheli, takip ettiği Kamil M.'yi kuyumcuda alışveriş yaparken vurduktan sonra, gasbettiği kamyonetle kaçtı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altınova Fuar Caddesi'ndeki Bursa Uluslararası Tekstil Ticaret Merkezi'nde (BUTTİM) meydana geldi. Kar maskeli kişi, takip ettiği Kamil M.'yi kuyumcuda alışveriş yaparken bacağından vurdu. Şüpheli, ticaret merkezindeki güvenlik görevlileri ateş açınca kaçtı. Caddede seyir halindeki 16 GS 380 plakalı kamyoneti önüne geçerek durduran şüpheli, silahla tehdit edip, sürücüyü indirdikten sonra aracı gasbetti. Şüpheli, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde kamyoneti terk edip, yaya olarak kaçtı.

Kamil M., çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Kuyumcuda Silahlı Saldırı ve Araç Gasbı - Son Dakika

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