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Bursa'da Laiklik Mitingi

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SOL Feminist Hareket, Bursa'da laiklik mücadelesi için miting düzenledi ve karanlığa meydan okudu.

29.09.2024 18:51
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(İSTANBUL) - SOL Feminist Hareket, Bursa Kent Meydanı'nda "Laiklik Mitingi" düzenledi. Mitingde, "Bugün burada yükselen mücadele, 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir" denildi.

SOL Feminist Hareket, ülkenin iktidar ve tarikatlar eliyle gerici kuşatma altına alındığı gerekçesiyle Bursa'da "Laiklik Mitingi" gerçekleştirdi. "Karanlığa meydan okuyoruz" pankartı açan kadınlar, Fomara Meydanı'nda bir araya gelerek Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüş boyunca sık sık "Laiklik için ayağa kalk", "Fetvalar sizin, sokaklar bizim", "Yaşasın kadın dayanışması" ve "Yaşasın feminist mücadelemiz" sloganları atıldı.

Polonez işçileri de mitingdeydi

İstanbul'un Çatalca ilçesindeki Polonez gıda fabrikasından Tek Gıda-İş Sendikası'na üye olduktan sonra işten çıkarılan ve 73 gündür mücadelelerini sürdüren işçiler de mitingde söz aldı.

"Bu mücadele, laiklikten vazgeçmeyenlerin mücadelesidir"

SOL Feminist Hareket adına konuşan Buket Avcı Güler, şunları söyledi:

"Öncelikle bugün burada hep birlikte olmaktan çok mutluyuz. Yaklaşık bir ay önce bu mitingi örgütlemek için duyduğumuz heyecanı bugün de duyuyoruz. Yazdığımız mektubu ilk okuduğumuzda hissettiğimiz neyse bugün de onu hissediyoruz. Aslında bugün burada yükselen mücadele, 22 yıllık karanlığın karşısında direnenlerin mücadelesidir. Bugün burada yükselen mücadele, karanlığa meydan okuyanların laiklikten ve kazanımlarından vazgeçmeyenlerin mücadelesidir."

Bursa\'da Laiklik Mitingi
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Kadın, Bursa, Son Dakika

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