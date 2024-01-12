Bursa\'da Metroda Taciz İddiasıyla Yaralanan Sanığın Yargılanması Devam Ediyor

Bursa'da metroda bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi bıçakla yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Emre E. ve avukatı katıldı. Yaralanan Deniz T. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Emre E. savunmasında, metroda yolculuk ederken Deniz T'nin bir kadını taciz ettiğini gördüğünü ileri sürerek, onu uyardığını söyledi.

Deniz T'nin, kendisine kafa atmaya çalıştığını iddia eden Emre E, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı manevra yapıp darbe almadan kurtulduktan sonra ben ona kafa attım. Ondan sonra vatandaşlar araya girerek bizi ayırdı. Ben geri çekildim. Sağ elini beline atarak üzerime doğru çok hızlı gelmeye başladı. Belinden silah veya bıçak çıkaracağını düşünüp o korkuyla cebimdeki bulunan çakıyı çıkarıp savurdum. Fakat üzerime doğru çok hızlı gelince bıçak kendisine isabet etti. O anda bir boşluk oluştu. Ondan sonra zaten metro durdu ve şahıs hızlı adımlarla metronun kapısından dışarı çıktı. Ben de olay yerinden hızlıca uzaklaştım."

Sanık, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, sanığın haksız tahrik hükümleri uygulanarak "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı Erdal Yıldız'ın mütalaaya karşı süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

BursaRay'ın Üniversite- Kestel seferini yapan vagonunda 16 Eylül 2022'de yolculuk eden Emre E. (24), bir kadını taciz ettiğini öne sürdüğü Deniz T'yi (32) bıçakla yaraladıktan sonra Nilüfer ilçesindeki Ataevler İstasyonu'nda duran metrodan inerek kaçmıştı. Yaralanan Deniz T. ise hastaneye kaldırılmıştı. Polis ekiplerince bir saat sonra gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Emre E. hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.