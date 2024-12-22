Bursa'da Metruk Evde Yangın - Son Dakika
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Bursa'da Metruk Evde Yangın

Bursa\'da Metruk Evde Yangın

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan tek katlı metruk bir evde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.

22.12.2024 06:57  Güncelleme: 07:20
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BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, tek katlı metruk evde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, 05.30 sıralarında Beyazıt Mahallesi 1'inci Kartal Sokak'ta bulunan tek katlı metruk evde çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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