Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bursa\'da minibüs ile tır çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Karacabey-Manyas kara yolu Yenisarıbey mevkisinde meydana gelen kazada minibüs yol kenarına devrildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

10.05.2024 18:38
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde minibüs ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Karacabey- Manyas kara yolu Yenisarıbey mevkisinde seyreden A.U. (57) idaresindeki 16 BIA 958 plakalı minibüs ile D.G'nin (33) kullandığı 10 AKJ 26 plakalı tır çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs yol kenarına devrildi.

Minibüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Hüseyin K. (56), Rüveyda Ö. (59) ve Kadriye D'nin (56) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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