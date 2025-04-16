Bursa\'da Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ilıca Sokak'ta meydana geldi. Ilıca Sokak üzerinde seyir halinde olan Erhan B. (16) yönetimindeki 43 UZ 055 plakalı motosiklet, Sülün Sokak'tan çıkan Sude D. (16) yönetimindeki 10 AHV 594 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle, 10 AHV 594 plakalı motosiklet metrelerce savrulup çitlere çarptı. Sude D. ağır yaralanırken, yolcu koltuğunda oturan Elif G. (16) ile diğer motosikletin sürücüsü Erhan B. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.