Bursa\'da Muharrem\'de Aşure İkramı

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Bursa, Bilecik ve Yalova'da Muharrem ayı dolayısıyla aşure ikram edildi.

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bursa'da Emir Sultan Camisi'nde, Sakarya'da Orhan Camisi'nde, Bilecik'te Orhangazi Camisi'nde ve Yalova'da Rüstem Paşa Camisi'nde cuma namazı çıkışında aşure ikramının gerçekleştirildiği belirtildi.

Aşure ikramının memnuniyetle karşılandığının dile getirildiği açıklamada, "Birlik ve beraberliğimizin daim olması temennileriyle ikramda bulunuldu. Muharrem ayı, aşure programlarımıza katkı ve desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Vakıflar Genel Müdürümüz Sayın Sinan Aksu'ya şükranlarımızı arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.