Bursa'da Narkoçelik-41 Operasyonu: 53 Tutuklama - Son Dakika
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Bursa'da Narkoçelik-41 Operasyonu: 53 Tutuklama

Bursa merkezli operasyonda 53 şüpheli tutuklandı, 42 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

05.10.2024 11:46
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"Narkoçelik-41" operasyonları kapsamında Bursa merkezli 5 ilde yürütülen çalışma sonucu 53 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 1000 polisin katılımıyla helikopter destekli baskınlarda yakalanan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 39'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, çoğunluğu adli kontrolle olmak üzere 14'ü serbest bırakıldı.

Cezaevinde önceden bulunan 14 zanlı hakkında da bu soruşturmadan tutuklama kararı verilmesiyle "Narkoçelik-41" operasyonları kapsamında Bursa'daki tutuklu sayısı 53'e yükseldi.

Haklarında gözaltı kararı olan diğer 5 şüphelinin de yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

Olay

Uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığı tespit edilen 72 kişiye yönelik Bursa merkezli İstanbul, Yalova, Eskişehir ve Mersin'de, "Narkoçelik 41" operasyonları kapsamında 2 Ekim'de şafak vakti eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti.

İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu'nun yönettiği operasyonda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapılmıştı.

Aramalarda 42 kilo 440 gram sentetik uyuşturucu, 11 kilo 300 gram esrar, 15 gram kokain, 28 adet sentetik hap, 2 hassas terazi, 6 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, ateş fitilli el yapımı patlayıcı ile 3 araç ve 258 bin lira ele geçirilmiş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 arsaya el konulmuştu.

Ekipler, operasyonda 53 kişiyi yakalamış, haklarında gözaltı kararı olan zanlılardan 14'ünün ise cezaevinde bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Narkoçelik-41 Operasyonu: 53 Tutuklama - Son Dakika

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