Bursa\'da Orman Yangını Dumanı Kent Merkezine Ulaştı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 3 gündür devam eden orman yangınının dumanı, kent merkezine ulaştı.

Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün başlayan ve Harmancık ilçesine doğru ilerleyen yangının dumanı Bursa'yı sardı.

Uludağ'ın güney yamaçlarında devam eden yangının yoğun dumanı dağın zirvesini aşarak yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki Bursa kent merkezini kapladı.

Rüzgarla yayılan duman, kent geneline bulut tabakası gibi çöktü. İs kokusunun hissedildiği kentte zaman zaman kül taşınımı da gözlemleniyor.

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmiş, yangına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alınmıştı.