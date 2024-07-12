Bursa'da otomobil demir korkuluklara ve kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da otomobil demir korkuluklara ve kamyonete çarptı: 3 yaralı

Geniş Video İzle

Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce demir korkuluklara, ardından da park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

12.07.2024 01:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin önce demir korkuluklara, ardından da park halindeki kamyonete çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. 3'üncü Adil Sokak üzerinde seyir halinde olan Fatih Adanur yönetimindeki 34 KCF 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce sokak üzerindeki bir sitenin demir korkuluklarına, ardından da park halindeki 16 ASN 20 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonet boş arsaya düşerken, otomobil sürücüsü ile araçtaki Merve Adanur ve Gülcan Adanur yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa\'da otomobil demir korkuluklara ve kamyonete çarptı: 3 yaralı
Kaynak: DHA

İnceleme, Bursa, Trafik, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da otomobil demir korkuluklara ve kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ile NATO nezdindeki işbirliklerini onaylamayacağız
01:13 Biden’dan tarihe geçecek gaf Zelenskiy’i çağırırken ’’Başkan Putin’’ diye seslendi Biden'dan tarihe geçecek gaf! Zelenskiy'i çağırırken ''Başkan Putin'' diye seslendi
00:48 Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP’den ilk yorum Kılıçdaroğlu ile Özcan arasındaki kavgaya CHP'den ilk yorum
22:46 UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı’yı Berlin’e çağırdı UEFA, TFF başkan adaylığından çekilen Servet Yardımcı'yı Berlin'e çağırdı
22:43 ABD’nin Almanya’ya füze yerleştirme kararı Rusya’yı rahatsız etti: Soğuk Savaş’a doğru emin adımlarla ilerliyoruz ABD'nin Almanya'ya füze yerleştirme kararı Rusya'yı rahatsız etti: Soğuk Savaş'a doğru emin adımlarla ilerliyoruz
21:58 ’’Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi’’ iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek’ten açıklama ''Bakanın ailesi için yolcu uçaktan indirildi'' iddiası sonrası AJet ve Mehmet Şimşek'ten açıklama
21:38 Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa’dan gelen dev teklifi reddetti Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için Aston Villa'dan gelen dev teklifi reddetti
21:22 İlk kez Avrupa dışına çıkacak İşte Mario Balotelli’nin yeni adresi İlk kez Avrupa dışına çıkacak! İşte Mario Balotelli'nin yeni adresi
21:21 Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir Tuvalette doğurduğu bebeğini çöpe atan anneden skandal savunma: Babam poşetin ağzını bağlamış olabilir
20:51 İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam İBB kreşlerinin ücretlerine yüzde 100 zam
20:10 Konya’da şüpheli ölümler Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi Konya'da şüpheli ölümler! Anne ile oğlu yangında, kızı ise aileye ait başka bir dairede can verdi
19:41 Kılıçdaroğlu’na Tanju Özcan’dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım Kılıçdaroğlu'na Tanju Özcan'dan yanıt: Sizin kadar yalancı tanımadım
19:21 Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos’ta Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa maçı 3 Ağustos'ta Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 02:57:19. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da otomobil demir korkuluklara ve kamyonete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement