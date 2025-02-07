Bursa'da Otomobil-Kamyon Çarpıştı

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Bursa'da otomobille kamyonun çarpıştığı kaza, başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.

Merkez Yıldırım ilçesinde Otosansit'ten Acemler istikametine giden Ahmet K. idaresindeki 34 KS 3829 plakalı otomobil, Küçükbalıklı batçık girişinde sola doğru manevra yaptı.

Bu esnada aynı istikamette seyreden Fatih A. idaresindeki 34 RC 2480 plakalı kamyonla otomobil çarpıştı.

İki araçta da hasara neden olan kaza, başka bir araçtaki kamera tarafından kaydedildi.