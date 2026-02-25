20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez - Son Dakika
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez

20 milyon TL\'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
25.02.2026 14:39  Güncelleme: 16:01
Haber Videosu

İstanbul'dan Bursa'ya 20 milyon 322 bin TL taşıyan O.D. ve O.S'nin yolu Bursa'da kesildi ve içi para dolu koliler gasbedildi. Yaşananlar kameraya yansırken 7 şüpheli gözaltına alındı. Parayı taşıyan şüphelilerin diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiği, olayın planlı gerçekleştiği ve ele geçirilen para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla kazanılan kara para olduğu ortaya çıktı.

Film gibi olay, 17 Şubat'ta saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde meydana geldi. Ö.U.'ya ait 20 milyon 322 bin TL'nin, İstanbul'dan Bursa'daki B.S. isimli işletmeciye getirilmesi için yola çıkan O.D. ve O.S.'nin kullandığı aracın önü, bir otomobille kesildi. 

KOLİLERLE TAŞINAN SERVET GASBEDİLDİ

Araçta koliler içinde muhafaza edilen para, şüpheliler tarafından gasbedildi. Olayın ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Şüphelilerin Bursa'ya gelişleri ve kentte bulundukları süreye ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri tek tek incelendi, saha araştırması yapıldı.

TÜM SOYGUN PLANIN BİR PARÇASIYMIŞ

Çalışmalar sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S.'nin, gasp olayını gerçekleştirdiği belirlenen S.K., M.K., E.S., A.K., E.T., A.Ç. ve F.D. ile birlikte hareket ettiği tespit edildi. Düzenlenen operasyonla saklandıkları adreslerde yakalanan 7 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda; 5 milyon 173 bin 900 TL nakit para, 8 milyon 311 bin 982 TL değerinde ziynet eşyası ile suça konu olduğu belirtilen 1 tüfek ele geçirildi. 

PARAYI BAHİSTEN KAZANMIŞLAR

Şüpheliler, emniyetteki ilk ifadelerinde; ele geçirilen para ve ziynet eşyalarını bahis yolu ile kazandıklarını öne sürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

