Bursa'da Polis Denetimi: 8 Şüpheli Yakalandı, 6 Sürücüyü Cezalandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Polis Denetimi: 8 Şüpheli Yakalandı, 6 Sürücüyü Cezalandırdı

Bursa\'da Polis Denetimi: 8 Şüpheli Yakalandı, 6 Sürücüyü Cezalandırdı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yapılan denetimlerde 8 şüpheli yakalandı, 6 sürücüye ceza kesildi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesinde gerçekleştirilen polis denetiminde haklarında arama kaydı bulunan 8 şüpheli yakalandı, 6 sürücüye toplam 261 bin 834 TL ceza uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Nilüfer ilçesinde sabit yol, hareketli yol ve umuma açık iş yerlerinde denetim yapıldı. Sabit ve hareketli yol uygulamasında 724 kişinin UYAP sorgulaması yapılırken, aranan 7 kişi yakalandı. Bir miktar esrar ele geçirilirken, 2 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Denetimlerde 375 araç kontrol edildi, çeşitli ihlaller nedeniyle 6 sürücüye toplam 261 bin 834 TL idari para cezası uygulandı. Umuma açık iş yerlerine yönelik uygulamada ise 431 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı ve aranan 1 kişi yakalandı. 24 iş yeri kontrol edilirken, 1 iş yerinde mesul müdür bulunmadığı tespit edilerek gerekli işlem yapıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Polis, Bursa, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Polis Denetimi: 8 Şüpheli Yakalandı, 6 Sürücüyü Cezalandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başka örneği yok Hayvan otlatan çiftçi buldu Başka örneği yok! Hayvan otlatan çiftçi buldu
İsrail’den Trump’a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek İsrail'den Trump'a meydan okuma: Gazze saldırıları sürecek
Ankara’da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı Ankara'da eğlence mekanlarına insan ticareti operasyonu: 24 gözaltı
Çine’deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti Çine'deki orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışan Mutlu Özcan hayatını kaybetti
Fatih’te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı Fatih'te esnaf kavgası: 1 ölü, 1 yaralı
Taşköprü’de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti Taşköprü'de trafik kazası: Karı koca hayatını kaybetti

00:13
Efsane futbolcu Roberto Carlos’tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
Efsane futbolcu Roberto Carlos'tan “Müslüman oldu” iddialarına net yanıt
22:34
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
Netanyahu’dan Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit: Mesajı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağladık
22:07
İBB davasında tansiyon yükseldi İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
İBB davasında tansiyon yükseldi! İmamoğlu soru sorunca hakimden sert müdahale: Böyle soru sorulmaz
21:07
İran’dan Trump’ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya’yı kendi toprakları ilan ettiler
İran'dan Trump'ı küplere bindirecek rest: Kaliforniya'yı kendi toprakları ilan ettiler
20:44
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
Cemal Enginyurt ve oğlu Alptürk Enginyurt arasında 18,9 milyon liralık para trafiği
20:10
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Alihan Kuriş’in Arden Gıda’yı veraset hukukuna aykırı şekilde ele geçirmeye çalıştığı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 03:28:13. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa'da Polis Denetimi: 8 Şüpheli Yakalandı, 6 Sürücüyü Cezalandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.