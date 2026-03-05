Bursa'da Ramazan Ayı İftar Programları Devam Ediyor - Son Dakika
Bursa'da Ramazan Ayı İftar Programları Devam Ediyor

05.03.2026 12:11  Güncelleme: 13:16
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 17 ilçede düzenlediği iftar programlarının son durağı, Yıldırım ilçesi oldu. Temenyeri Kapalı Pazar Alanı’ndaki iftar programında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde düzenlenen iftar programında binlerce vatandaşı bir araya getirdi.

Temenyeri Kapalı Pazar Alanı'nda iftar programı

Temenyeri Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirilen iftar programına; Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, Büyükşehir iştiraklerinin yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik ve beraberlik kültürünü güçlendirmeyi amaçlıyoruz

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, ramazan ayının dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi'nin kentin farklı noktalarında vatandaşları aynı sofrada buluşturduğunu anlatan Işıkyıldız, düzenlenen etkinliklerle Bursa'da birlik ve beraberlik kültürünü daha da güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız ve beraberindekiler, teravih namazının ardından 75'inci Yıl Mahallesi Ali Yazıcı Camii'nde vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Kaynak: ANKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Bölgemiz ateş çemberiyken Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Akıllı olun’’ mesajı
ABD’nin kayıpları artıyor “Yenilmez“ denilen savaş uçağı düştü
Türkiye’nin süper caydırıcı silahı: Menzili soruldu, cevap bomba
Nahçıvan Uluslararası Havalimanı’na İHA saldırısı
Avrupa’da uykular kaçtı Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Bursa'da Ramazan Ayı İftar Programları Devam Ediyor
