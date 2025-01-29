Bursa'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika
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Bursa'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bursa\'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Bursa'da ruhsatsız silah imal ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen iki şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

29.01.2025 12:27  Güncelleme: 12:29
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BURSA'da, ruhsatsız silah imal ve ticareti ile tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, çok sayıda ruhsatsız silah ve tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yıldırım ilçesinde 4 şüphelinin ruhsatsız silah ve tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, 20 Ocak'ta şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. G.A., Ö.A., M.B. ve F.B. isimli şüpheliler gözaltına alınırken; ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 adet AK-47 tüfek, 28 adet AK-47 fişeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1068 farklı çaplarda fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 parşömen, 14 metal obje, 1 kitap ve içerisinde 2 deri obje, 1 heykel görünümlü obje, 161 sayfadan oluşan üzerinde Arapça yazılar bulunan kitap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.B. ile F.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, G.A. ve Ö.D. ise tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Ruhsatsız Silah ve Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu - Son Dakika

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