Bursa'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika
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Bursa'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Bursa\'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı

Bursa'da bir servis minibüsünün otomobille çarpıştığı kazada, 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

03.02.2025 19:17  Güncelleme: 19:20
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BURSA'da servis minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada 7'si öğrenci 10 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza saat 17.00 sıralarında İnegöl ilçesi Akhisar Mahallesi karalar yolu Caddesi'nde meydana geldi. Cerrah Mahallesi'ndeki bir özel okuldan ilk ve ortaokul öğrencilerini evlerine taşıyan Ataman G.(56) yönetimindeki 16 S 7672 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre U dönüşü yapan Nazan T.(45) yönetimindeki 16 AGA 253 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçların savrulduğu kazada, her iki aracın sürücüleri ile servis minibüsündeki öğrenciler, Elif Su T.(10), Mehmet Yusuf A.(12), Nilhan A.(7), Mehmethan G.(8), Zehra A.(8), Elif K.(7), Semih T.(30) ile rehber öğretmen Gizem A.(24) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Servis Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 10 Yaralı - Son Dakika

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