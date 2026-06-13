Bursa'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Nurullah B. ve henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, 75. Yıl Mahallesi Fincan Sokak'taki bir kafede tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Nurullah B, kafenin önünde ayağından tabancayla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin bulunması için çalışma başlattı.