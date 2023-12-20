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Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, Soğanlı Mahallesi'nde silahla vurulan bir kişi hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelilerini yakalamak ve ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Bursa\'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
20.12.2023 - 03:27,
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Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, silahla vurulan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde silah sesleri duyan ve yaralanan bir kişinin yerde yattığını gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması ve ölen kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bursa'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti. - Son Dakika
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