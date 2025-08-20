Bursa'da Su Krizi: 35 Günlük Su Kaldı - Son Dakika
Bursa'da Su Krizi: 35 Günlük Su Kaldı

Bursa\'da Su Krizi: 35 Günlük Su Kaldı
20.08.2025 11:29
Bursa'nın su seviyesi alarm veriyor, Nilüfer Barajı kuruyup, 35 günlük su kaldığı açıklandı.

BURSA'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 19,16 olarak ölçülürken, Nilüfer Barajı ise tamamen kurudu. Kuruyan Nilüfer Barajı, dronla görüntülenirken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, kentin 35 günlük suyu kaldığını açıkladı.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde, 'Su ve havasının güzelliğinden Bursalıların yüzü kırmızıdır. Velhasıl Bursa sudan ibarettir' sözleriyle tanımladığı su şehri Bursa'nın 35 günlük suyu kaldı. Nüfusu 3 milyon 271 bin olan kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan 2 milyon 520 bin metreküp gövde hacmine sahip Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 19,16 olarak ölçüldü. 2007 yılında faaliyete giren, 60 milyon metreküp su kapasiteli Nilüfer Barajı ise kurudu. Dronla görüntülenen Nilüfer Barajı'nın zeminindeki toprakta çatlaklar oluştuğu görüldü.

'ÇINARCIK'TAN DOBURCA'YA GÜNLÜK 110 BİN METREKÜP SU AKTARILACAK'

Abone sayısı 1 milyon 560 bin 936 olan BUSKİ'nin yılın ikinci 3 ayını kapsayan Nisan-Mayıs ve Haziran'da kente verdiği su miktarı 530 bin metreküp olarak açıklandı. Kentin 35 günlük suyu kaldığını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 1 Eylül'den itibaren yeni inşa edilen Çınarcık Barajı'ndan Doburca'daki tesise, yapmış oldukları bypass hattı ile günlük 110 bin metreküp su aktaracaklarını ve vanayı Bursa Valisi Erol Ayyıldız ile birlikte açacaklarını ifade etti. Yine de tasarrufun elden bırakılmamasını isteyen Bozbey, "Bursalıları tasarrufa davet ediyorum. Bundan önceki tasarruf taleplerimizi yerine getiren güzel insanlara çağrıda bulunmak istiyoruz. İnşallah ayın 1'inde yapmış olduğumuz bypass hattımızla, Çınarcık Barajı'ndan Doburca'ya aktardığımız hattın vanasını, Sayın Valimizle birlikte açacağız. Günde yaklaşık 110 bin metreküp su alacağız. Yine de riske girmeme adına Bursalılardan suyu tasarruflu kullanmalarını istiyoruz" dedi.

'TASARRUFU ELDEN BIRAKMAYALIM'

Yılbaşından itibaren yaz sezonunun iyi gitmeyeceği, kuraklığın ve sıcaklığın yükseleceği yönünde aldıkları raporlar ve bilim insanlarının görüşleri doğrultusunda bypass hattı çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Bozbey, "Bilim insanlarının yönlendirmelerine göre projelerimizi hazırlıyoruz. Bypass hattı ile birlikte su kesintisi olmaksızın bu süreci yönetmiş olacağız. Ama yine de Bursalılardan rica ediyorum. Bir müddet daha tasarrufu elden bırakmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Çevre, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Su Krizi: 35 Günlük Su Kaldı - Son Dakika

10:09
SON DAKİKA: Bursa'da Su Krizi: 35 Günlük Su Kaldı - Son Dakika
