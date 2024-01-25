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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Adet Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Adet Eser Ele Geçirildi

Bursa'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. isimli şüpheli, yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 620 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Aramada bulunan objeler arasında mühürler, silahlar, takılar, tablolar ve diğer çeşitli eserler yer alıyor. Şüpheli hakkında işlemler devam ediyor.

25.01.2024 - 14:49,  Güncelleme: 14:51
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BURSA'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. operasyonla yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 620 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen M.K. isimli şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli, Nilüfer ilçesindeki adresine düzenlenen baskınla gözaltına alınırken, ikametinde yapılan aramada; 403 adet üzerinde Arapça-Farsça ibareler bulunan farklı dönemlere ait mühür, 10 adet metal yüzük, 25 adet kolye, 21 adet sikke, 1'i mauser 1'i toplu tabanca olmak üzere 2 adet tarihi eser niteliğinde silah, 20 adet üzerlerinde işlemeler bulunan tahta obje, 5 adet üzerinde Arapça-Farsça ibareler bulunan tablo, 101 adet üzerlerinde işlemeler bulunan metal obje, 1 adet deri su matarası, 9 adet ahşap havan, 4 adet tokmak, 8 adet üzerinde işlemeler bulunan porselen obje, 2 adet üzerinde işlemeler bulunan toprak vazo, 1 adet metal sapı bulunan bakır obje, 2 adet öğütücü, 2 adet kılıç ve kını, 2 adet ahşap baston, 1 adet bakır sini, 1 adet musluklu güğüm olmak üzere toplamda 620 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Objelere el konulurken, M.K.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Bursa\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Adet Eser Ele Geçirildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bursa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 620 Adet Eser Ele Geçirildi - Son Dakika
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