Bursa'da Tartıştığı Ailesini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika
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Bursa'da Tartıştığı Ailesini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 6 ay önce tartıştığı babasını, araya giren annesi ile kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı. Sanığın, ailesinin kendisine kötü davrandığını öne sürerek cinayeti işlediği belirtildi. Cumhuriyet savcısı, sanığın üç kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

01.08.2024 15:31
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaklaşık 6 ay önce tartıştığı babasını, araya giren annesi ile kardeşini pompalı tüfek ve bıçakla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 30 yaşındaki Abdülsamet Yayaşit'in, babası Seyithan, annesi Zozan ve kardeşi Mücahit Yayaşit'i tüfekle vurup bıçaklayarak öldürmesiyle ilgili soruşturma tamamlandı.

Hakkında dava açılan sanığın iddianamede yer alan ifadesinde, babasının kendisine tüfeği doğrultarak, "Seni öldüreceğim. Seni küçükken yetimhaneden aldık. Sen düşmanlarımızın çocuğusun." dediğini, kardeşinin ise "Sana hiç ailemiz gibi davranmadık. Şimdi çık git diyoruz sana sen hala bizim yanımızda duruyorsun. Sen bizim ailemizden değilsin, evlatlıksın." sözlerini sarf ettiğini öne sürdüğü belirtildi.

Babasının kendisine küfrettiğini ileri süren Yayaşit'in, söz konusu tüfekle babası, annesi ve kardeşine ateş ettiğini, boyunlarından bıçakladığı itirafında bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Abdülsamet Yayaşit'in daha sonra polisi aradığı bildirilen iddianamede, sanığın av tüfeğiyle yakın mesafeden birden fazla kez ateş ederek ve bıçakla birden fazla kez boğazlarını kesmek suretiyle annesi, babası ve kardeşini öldürdüğü ifade edildi.

Sanığın herhangi bir psikolojik sorununun bulunmadığı bilgisi verilen iddianamede, Yayaşit'in eylemlerini babası Seyithan Yayaşit'in kendisini yıllarca hor gören davranışlarından dolayı gerçekleştirdiğine dair ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı aktarıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın "kadına ve üst soya karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "kardeşe karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme", "üst soya karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanığın yargılanmasına Bursa 17. Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

Öldürülenlerin yakınlarının avukatı Tuncay Özdemir, AA muhabirine, cinayetlerin canice işlendiğini söyledi.

Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Özdemir, adalete güvendiklerini ifade etti.

Olay

Abdülsamet Yayaşit, Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi 2. Vakıf Sokağı'ndaki evlerinde 8 Şubat'ta babası Seyithan Yayaşit'le (68) tartışmış, onun yanı sıra kendilerini ayırmaya çalışan annesi Zozan Yayaşit'i (59) ve kardeşi Mücahit Yayaşit'i (25) tüfekle vurduktan sonra bıçaklamıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, polis zanlıyı elindeki bıçakla yakalamıştı. Abdülsamet Yayaşit'in olay yerinde bulunan 7 yaşındaki oğlu ise koruma altına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan Yayaşit, tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Osmangazi, Bursa, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Tartıştığı Ailesini Öldüren Sanık Hakkında İddianame Hazırlandı - Son Dakika

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