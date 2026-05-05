Bursa'da Terkedilen Hayvanlar Barınakta Yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa'da Terkedilen Hayvanlar Barınakta Yaşıyor

Bursa\'da Terkedilen Hayvanlar Barınakta Yaşıyor
05.05.2026 21:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pandemi sonrası sahiplenilen hayvanlar terk edildi, HEPAD barınak kapasitesi zorlanıyor.

BURSA'da Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) tesislerindeki barınakta çoğunluğu köpek olmak üzere yaklaşık bin hayvan bulunuyor. Buradaki patili dostların büyük bölümünü pandemi döneminde sahiplenilip sonrasında sokağa terk edilen köpek ve kediler oluşturuyor. Terk edilen can dostlarının sayısının sahiplendirilenden fazla olması sonucu yer sıkıntısı çektiklerini söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, "En iyi barınak, olmayan barınaktır" dedi.

Dünya genelinde etkili olan koronavirüs pandemisi nedeniyle Türkiye 2020 yılından itibaren 2 yıl kısıtlama yaparak sokağa çıkma yasağı ilan etti. Bu dönemde evlerine kapanan, özellikle de tek yaşayan insanlar, başta kedi ve köpek olmak üzere hayvan sahiplendi. Pandeminin sona ermesiyle ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte sahiplenilen hayvanlar da sokağa terk edilmeye başlandı. Sokaklarda yaşamaya alışkın olmayan hayvanların imdadına ise HEPAD yetişti. Terk edilen hayvanları barınaklara alan HEPAD üyeleri, bakımlarını sağladıkları hayvanları yeniden sahiplendirmeye başladı. Ancak sahiplenme sayısı az, terk edilme sayısı yüksek olunca barınakların da kapasitesi doldu.

'YUVA BULMAYA GAYRET EDİYORUZ'

Terk edilen evcil hayvanları Nilüfer ilçesi kırsal Başköy Mahallesi'ndeki Emekli Hayvan Çiftliği'ndeki barınakta misafir ettiklerini söyleyen HEPAD Kurucu Üyesi Emre Demir, barınakta başta köpek olmak üzere yaklaşık bin evcil hayvanın bulunduğunu söyledi. Buradaki hayvanların büyük bölümünü pandemi döneminde sahiplenilip, sonrasında sokağa terk edilen köpek ve kediler oluşturuyor. Demir, "En iyi barınak olmayan barınaktır. Ama bir şekilde terk edildikleri için buradalar ve bizler de onlara yuva bulmaya gayret ediyoruz. Değişen yasal güncellemeler sonrası aslında bizler de yetemiyoruz. İsteriz ki daha büyük bir yerimiz olsun. Ama takdir edersiniz ki şu anki güncel durumlardan ötürü yapamıyoruz. Çünkü bu işin ucu maddiyata dayanıyor. Her gün yaklaşık 35 paket mama açılıyor, 21 kişi arka planda çalışıyor. Bunlar çok kolay şeyler değil" diye konuştu.

'SOKAKTA YAŞAMALARI MÜMKÜN DEĞİL'

Pandemi döneminde sahiplenilen ve ev ortamına alışık olan hayvanların sokakta yaşamlarını sürdüremediğine dikkat çeken Emre Demir, "Çünkü pandemide insanlar eve kapandığı dönemlerde düşünmeden dost sahiplendiler. Pandeminin bitmesiyle birlikte onları terk etmeye başladılar. Haliyle evde el bebek, gül bebek bakılan dostlarımızın sokakta yaşaması mümkün değil. Kaldı ki burada bile zaman zaman zorlanıyorlar. Belki herkes hayvan sevebilir ama herkes hayvan bakamaz, sahiplenemez. Bilinçsizce bir heves uğruna aldıkları dostlar geri planda terk edildiklerinde çok büyük hüzün yaşıyorlar. Tek gayemiz yuva bulabilmek. O yüzden 'Her Eve 1 Pati' diyoruz. Özellikle çocukların bu duyguyu yaşayarak büyümesini çok arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

'SATIN ALDIKLARI CİNS DOSTLARI BARINAKTA BULABİLİRLER'

Evcil hayvan satın almayı düşünen kişilerin barınaklarda cins hayvan bulabileceğini de ifade eden Demir, şöyle konuştu:

"Aslında bunların hepsi baktığınızda insan eliyle üretilen hayvanlar. Bunlar sokakta kendiliğinden doğup, büyüyen hayvanlar değil. İnsanlar çok hızlı bir şekilde, özellikle bizim toplumda yavru köpek sevdası olması sebebiyle herkes bir umutla yavru köpek alıyor. Ona bakamadığından dolayı da belli bir yaşa geldikten sonra terk ediyor. Şu kültürün olması lazım; bakım evlerinde insanların yollarını gözleyen bir umut yuva bulmayı bekleyen yüzlerce dost var. O cins olarak satın aldıkları bütün dostları bakım evlerinde çok rahat bir şekilde bulabilirler. Hem kısırlaştırılmış halde bulabilirler hem de ev hayatına daha adapte şekilde bulabilirler. Bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. İnsanların satın almak yerine yuva olmalarını çok arzuluyoruz."

'EN BÜYÜK İHTİYAÇLARDAN BİRİ ALAN'

Sahiplendirme oranlarını yükseltmeye gayret ettiklerini belirten Emre Demir, "Sürdürülebilir oranımızı yükseltmeye çalışıyoruz. Ortalama bin dostumuzun yaşadığı yerde aylık ortalama 80 ile 100 dostumuz sahipleniliyor. Bu yüzde 8-10 ediyor. İstiyoruz ki aylık 200 dostumuz buradan yuvalansın. Çünkü 200 dostumuzun buradan gitmesi demek, 200 başka terk edilmiş dostumuzu da kurtarmak anlamına geliyor. Tabi insanlar terk ettikçe burası yetemeyecek. En büyük ihtiyaçlardan biri de yeni bir alan olabilir belki de. Ama buna cesaret edemiyoruz. Çok kolay bir şey değil" dedi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Terkedilen Hayvanlar Barınakta Yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu
İran’ın BAE’ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada İran'ın BAE'ye ait petrol tankerini vurduğu anlar kamerada
Galatasaray’a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar Galatasaray'a orta saha transferinde dünyaca ünlü yıldızlar
Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar Halıları eskitmek için 10 gün boyunca üzerinden araçlarla geçiyorlar
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı

21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
Beşiktaş, Konyaspor karşısında penaltı bekledi
20:56
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
İran meclisi, çevrimiçi toplanmaya başlıyor
20:37
Wanda Nara’nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin’de büyük ses getirdi
Wanda Nara'nın eski eşiyle olan yakınlaşması Arjantin'de büyük ses getirdi
19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 21:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Terkedilen Hayvanlar Barınakta Yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.