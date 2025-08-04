Bursa\'da Trafik Kavgası: Tekme ve Yumruklar Havada

BURSA'da trafikte yol vermeme tartışması, tekmeli-yumruklu kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerinin boğazına sarılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Ağustos'ta öğle saatlerinde Osmangazi ilçesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Trafikte yol vermeme nedeniyle iki sürücü arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Sürücüler araçlarından inerek tekme ve yumruklarla birbirine saldırırken, yakınları ve diğer sürücüler tarafları ayırmaya çalıştı. O anlar, bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; birbirlerinin boğazına sarılan sürücülerin, bir kadın tarafından ayırılmaya çalıştığı ve kadının bağırarak yardım istediği görüldü. Diğer sürücülerin, kavga eden tarafları güçlükle ayırdığı anlar da görüntülere yansıdı.