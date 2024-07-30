Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. İzmir-İstanbul Otoyolu'nda meydana gelen kazada, bir araç bariyerlere çarptıktan sonra başka bir araca çarptı. Kazada hayatını kaybeden sürücü olay yerinde bulunurken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

30.07.2024 21:15
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haluk Acer (54) idaresindeki 06 MOA 98 plakalı otomobil, İzmir- İstanbul Otoyolu Yolağzı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette giden Mustafa T. yönetimindeki 16 BDB 535 plakalı otomobil de bariyerlere çarparak savrulan 06 MOA 98 plakalı araca yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Haluk Acer araçtan yola savruldu. Aynı istikamette seyreden Emre G'nin (27) kullandığı 16 AGS 013 plakalı otomobilin üzerinden geçtiği Acer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Mustafa T. ile araçta yolcu olarak bulunan Müzeyyen Ö.T. (32), Mustafa E.T. (12), Mert Efe T. (1) ve Bülent Ç. (61) ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavileri yapılan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Sürücüler Mustafa T. ile Emre G. gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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