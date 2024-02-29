Bursa'da Trafik Kazasında Yaralanan Milli Karateci Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bursa'da Trafik Kazasında Yaralanan Milli Karateci Hayatını Kaybetti

Bursa\'da Trafik Kazasında Yaralanan Milli Karateci Hayatını Kaybetti

Bursa'da geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milli sporcunun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak, ailesi, sevenleri ve karate camiasına başsağlığı diledi.

29.02.2024 16:59  Güncelleme: 17:02
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Bursa'da 5 gün önce geçirdiği trafik kazasında yaralanan 20 yaşındaki milli karateci Emir Buğra Gencan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yıldırım ilçesinde, 24 Şubat'ta Şükraniye Mahallesi'nde seyreden Türkiye 21 Yaş Altı Erkekler Karate Milli Takımı sporcusu Gencan'ın kullandığı motosiklet, bir otomobille çarpıştı.

Motosikletten savrularak ağır yaralanan genç karateci, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 84 kilo sıkletinde mücadele eden karateci Gencan, hastanede doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, milli sporcunun vefatı nedeniyle üzüntüsünü paylaşarak, ailesi, sevenleri ve karate camiasına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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