Bursa'da trafik magandası gözaltına alındı

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Bursa'da bir araçtan havaya ateş açtığı öne sürülen şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın kuruluşlarında "Bursa'da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haber yer alması üzerine konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucu Yıldırım ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işlediği iddia edilen şüpheli D.A. başsavcılığın talimatıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.