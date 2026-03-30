Bursa’da Trafik Tartışması Kavgaya Dönüştü

BURSA'da trafikte yol verme tartışması nedeniyle minibüsten inen 3 kişi, otomobil sürücüsüne saldırdı. O anlar otomobilin araç kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Nilüfer ilçesinde İzmir yolu üzerinde meydana geldi. Yoğun trafik akışının olduğu caddede seyir halinde olan minibüs sürücüsü, iddiaya göre aniden bir otomobilin önüne geçmek istedi. Otomobil sürücüsünün yol vermemesi üzerine seyir halindeyken aralarında tartışma yaşandı. Bir otomobili takip edip durduran minibüsten inen 3 kişi, sürücüye hakaret edip, darbetmeye çalıştı. O anlar otomobilin araç kamerasına yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,