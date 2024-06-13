Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilogram Esrar ve 2 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilogram Esrar ve 2 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

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Bursa'da düzenlenen operasyonda 120 polisin katılımıyla 3,5 kilogram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon, özel harekat polislerinin kapıları koçbaşıyla kırarak girdiği adreslerde gerçekleştirildi.

13.06.2024 11:13
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BURSA'da 120 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 3,5 kilogram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Özel harekat polislerinin kapıları koçbaşıyla kırarak girdikleri adreslerde yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Dron destekli operasyon, polis kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve İznik ilçesinde 7 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Özel Harekat Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de aralarında olduğu 120 polisin katıldığı operasyonda dedektör köpekler de yer aldı. Özel harekat polisleri önceden tespit edilen adreslere kapıları koçbaşıyla kırarak girerken, dronla da operasyon takip edildi.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarını işledikleri tespit edilen 4 kişi yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde, adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 3,5 kilogram esrar, 2 kilo 150 gram sentetik kannabinoid, 50 gram metamfetamin, 3 adet yivsiz av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ve 19 adet tüfek kartuşu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilogram Esrar ve 2 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilogram Esrar ve 2 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da Uyuşturucu Operasyonu: 3,5 Kilogram Esrar ve 2 Kilo Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi - Son Dakika
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