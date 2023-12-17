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Bursa'da Uzaklaştırma Kararı Biten Adam Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Bursa'da Uzaklaştırma Kararı Biten Adam Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Bursa'da uzaklaştırma kararı biten Mustafa Ali Ayda, evini bastığı 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'yı sol göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa\'da Uzaklaştırma Kararı Biten Adam Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
17.12.2023 - 09:05,  Güncelleme: 09:07
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BURSA'da, uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten Mustafa Ali Ayda (34) evini bastığı 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'yı (32) sol göğsünden bıçaklayarak öldürdü. Polis, olayın ardından kaçan Mustafa Ali Ayda'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Değirmenönü Mahallesi, 1. Oylat Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında meydana geldi. Hakkındaki 2 aylık uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten Mustafa Ali Ayda, 4 çocuk annesi eşi Burcu Ayda'nın yaşadığı eve geldi. Kapıyı açan Burcu Ayda'ya bir anda saldıran Mustafa Ali Ayda, yanında bulunan bıçakla eşini sol göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Burcu Ayda'nın ve çocuklarının çığlıklarını duyarak yardıma koşan komşuları, kadını kapının girişinde kanlar içinde yatarken gördü. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ayda, ağır yaralı olarak Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise incelemede bulundu.

Tedavi altına alınan Burcu Ayda burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinden kaçan Mehmet Ali Ayda'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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