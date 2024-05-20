Bursa'da WhatsApp dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da WhatsApp dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Bursa\'da WhatsApp dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda polis, 8 ilde 9 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler, WhatsApp üzerinden mesajlaştıkları kişileri tehdit ederek paralarını aldıkları tespit edildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda cep telefonları, banka kartları ve sahte belgeler ele geçirildi.

20.05.2024 11:30
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Bursa merkezli yürütülen dolandırıcılık operasyonunda polis, 8 ilde 9 şüpheliyi yakaladı.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, bazı şüphelilerin WhatsApp üzerinde mesajlaştıkları kişileri tehdit ederek paralarını aldıkları bilgisine ulaştı.

Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan incelemelerde, yabancı kişiler üzerine açtıkları açık hatlarla WhatsApp'ta oluşturdukları sahte genç kız profilleri üzerinden mesaj attıkları müştekilere yakınlaştıktan sonra kendilerini kızın babası olarak tanıtıp, müştekileri tehdit ettikten sonra avukat ya da uzlaşmacı gibi davranarak savcılık adına oluşturdukları sahte belgelerle "yaşı küçük kız çocuğuna cinsel istismar suçundan ceza alacaksın" yalanıyla korkutan zanlıların 4 kişiyi 609 bin lira dolandırdığı tespit edildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliğince yapılan çalışmada, polis Mersin, Şanlıurfa, Van, Bingöl, Hakkari, İstanbul, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı baskınlarda S.K. (26), H.Ö. (22), M.K. (25), B.K. (20), E.S.C. (22), E.K. (21), A.N. (22), A.K. (26) ve Y.B'yi (19) yakaladı.

Yapılan aramalarda 14 cep telefonu ve SIM kart, 44 banka kartı, USB bellek ve hafıza kartları ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen cep telefonlarında çok sayıda sahte genç kız profil resminin oluşturulduğu ve mağdurlara ait çok sayıda kimlik ve iletişim bilgisinin paylaşıldığını tespit etti.

Gözaltına alınan 7 şüphelinin işlemler için Bursa'ya getirildiği, A.K. ve Y.B'nin ise işlemlerin ardından Hakkari ve Bingöl'de adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa'da WhatsApp dolandırıcılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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