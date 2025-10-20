Bursa'da Yangın Çıkaran Adam Yeniden Gözaltında - Son Dakika
Bursa'da Yangın Çıkaran Adam Yeniden Gözaltında

20.10.2025 13:19
Pitbull köpeğiyle bodrum katında kalan F.K., apartmanın çatısında da yangın çıkararak gözaltına alındı.

BURSA'da, ailesi istemediği için pitbull cinsi köpeğiyle birlikte apartmanın ortak kullanım alanı olan bodrum katta kalan ve 3 gün üst üste yangın çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan F.K.'nin (44) yaşadığı binanın bu kez çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, F.K. yeniden gözaltına alındı.

Mudanya'nın Güzelyalı Mahallesi 51'inci Sokak'ta bulunan Feyzioğlu Apartmanı'nda yaşayanlar, 13 yıl cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildiğini belirttikleri F.K.'nin aynı binanın 2'nci katında oturan anne ve babası kendisini istemeyince yaklaşık 2 yıldır apartmanın bodrum katında kaldığını öne sürdü. Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte kalan F.K.'nin yanına sürekli farklı farklı insanların gelip gitmesinden ve madde bağımlısı olmasından şüphelenen bina sakinleri, bodrum katının ortak alan olduğunu belirtip, kendisinden burayı terk etmesini istedi. İddiaya göre bu duruma öfkelenen F.K., apartmanı yakacağını söyledi.

DUMANDAN ETKİLENEN KÖPEK, BARINAĞA GÖTÜRÜLDÜ

F.K.'nin bu tehdidinden bir süre sonra, 13-14 ve 15 Ekim'de apartmanın bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, bina ve çevresindeki dükkanlar zarar gördü. Yangının çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, bodrum katta zincirle bağlı olan ve yoğun dumandan etkilenerek baygın halde bulunan pitbull cinsi köpek, tedavisinin ardından belediye barınağına götürüldü.

Apartmanı daha önce yakacağını söylediği iddia edilen F.K., olayın ardından gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

AİLESİNİN EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Aynı binanın bu kez çatısında yangın çıktı. Saat 03.30 sıralarında çıkan yangın, ihbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bodrum katta alınan güvenlik önleminin ardından, binanın 2'nci katındaki ailesinin evinde kalmaya başlayan F.K. yeniden gözaltına alındı.

DAİRE SAHİPLERİ TEDİRGİN

13 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği ve madde bağımlısı olduğu öne sürülen F.K.'nin yangınlardan önce binayı yakmakla tehdit ettiğini söyleyen daire sahipleri, can güvenliklerinin olmadığını belirtirken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Güzelyalı, Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, Güncel, Bursa, Yaşam, Suç, Son Dakika

