Bursa'da Yanlış Tedavi Sonucu Ölen Çocuğun Ailesi Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Yanlış Tedavi Sonucu Ölen Çocuğun Ailesi Suç Duyurusunda Bulundu

Bursa\'da Yanlış Tedavi Sonucu Ölen Çocuğun Ailesi Suç Duyurusunda Bulundu

Bursa'da grip şikayetiyle hastaneye getirilen 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu, yanlış tedavi sonucu hayatını kaybetti. Ailesi, kızlarının ölümünden hastaneyi sorumlu tutarak suç duyurusunda bulundu. Sağlık Müdürlüğü ise iddialarla ilgili soruşturma başlattı.

29.05.2024 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da, ailesi tarafından, grip şikayetiyle getirildiği hastanede yaşamını yitiren Yüsra Türkoğlu'nun (7) ailesi kızlarının yanlış tedavi sonucu öldüğünü ileri sürüp suç duyurusunda bulundu. Yüsra'nın ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Sağlık Müdürlüğü iddialarla ilgili soruşturma başlatırken, yetkililer, hastanedeki muayenede, çocuğun kalp hastası olduğu anlaşılınca yoğun bakıma alındığı, burada da yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kentte yaşayan Azime Buse ve Cemil Türkoğlu'nun 4 çocuğundan 1'i olan Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yüsra, 19 Mayıs akşamı rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızlarını Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada muayene edilip tedaviye alınan Yüsra'ya, ailesinin iddiası üzerine yanlış serum takıldı. Serum takıldıktan yarım saat sonra Yüsra, fenalaşmaya başladı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca çocuğun rahatsızlığı artınca, gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu da düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, hastanın durumunun kritik olduğunu söyleyince Yüsra, yoğun bakıma alındı. Burada, duran kalbi çalıştırıldıktan sonra entübe edilen Yüsra, hayatını kaybetti. Kızlarının, yanlış serum takılması sonucu öldüğünü söyleyen Cemil Türkoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

'BU BİR CİNAYETTİR'

Kızlarını, yapılan otopsinin ardından toprağa verdiklerini söyleyen Cemil Türkoğlu, "Bizim acımız çok büyük ama bir daha başka çocukların canı yanmasın. Çocuğumuzu yoğun bakımda bize göstermediler. Biz, hangi cihaz alınması gerekiyorsa, neresi aranması gerekiyorsa arayacaktık. Onu morgda bulduğumda buz gibiydi. Bugün benim çocuğumu toprağa vereli 10'uncu günüm. Biz kadere inanan insanlarız. Ama biliyoruz ki bu bir cinayettir" diye konuştu.

'YAVRUMU, KAZDIĞIM MEZARA KOYDUM'

Kızlarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini söyleyen Azime Buse Türkoğlu ise, "Biz, çocuğumuzu öldükten 5 saat sonra morgda bulduk. Gerekli bütün adli tedbirlerin alınmasını, bunların kaçma ihtimalinin ve delil karartma şüphelerinin çok aşırı olduğuna kanaatimiz kesindir ve başımızdan geçen şeyin sadece çocuğa yapılan yanlış bir müdahale olduğunu düşünüyoruz. Kendi ellerimle yıkadığım yavrumu kendi kazdığım mezara koydum" dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili, Sağlık Bakanlığı idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hastanede incelemelerde bulunan müfettiş, Yüsra'nın ölüm nedenini araştırıyor. Yetkililer ise "Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonrada yaşamını yitirdi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Bursa, Hukuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yanlış Tedavi Sonucu Ölen Çocuğun Ailesi Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:19 Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı Kadir İnanır, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı
16:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi aradı: Filistin’i tanıyın Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni'yi aradı: Filistin'i tanıyın
16:11 TBMM’den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Refah için acil toplanma çağrısı TBMM'den Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne Refah için acil toplanma çağrısı
14:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Musavat Dervişoğlu ile görüşmememiz için hiçbir neden yok
10:28 İsrail’e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor Görüntüleri ilk kez yayınladılar İsrail'e meydan okuyan Kassam Tugayları, roketleri nasıl üretiyor? Görüntüleri ilk kez yayınladılar
17:05 Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor Seçim öncesi taraftarı mest edecek gelişme! Ali Koç, takımın yıldızlarını bırakmıyor
16:31 Esra Ezmeci’de zincirleme ilişki tamlaması Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı Esra Ezmeci'de zincirleme ilişki tamlaması! Uğruna kör olduğu yasak aşkı tarafından aldatıldı
16:15 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a bomba sözler: Çıkalım er meydanına, görelim
15:50 Okul tuvaletinde skandal görüntüler Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar Okul tuvaletinde skandal görüntüler! Arkadaşlarını darbedip bir de kayda aldılar
15:27 Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu hayatını kaybetti
15:19 Emlak Konut’tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak Emlak Konut'tan yeni kampanya: Konut kredisi faizleri düşecek, vade uzayacak
15:10 Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı Fatih Terim, Seçil Erzan davasında şikayetçi olarak yer aldı
13:51 Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim Patronlar döviz kuruna isyan etti: Biz de mi fabrikaları kapatıp gidelim?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 17:39:06. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da Yanlış Tedavi Sonucu Ölen Çocuğun Ailesi Suç Duyurusunda Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement