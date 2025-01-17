Bursa\'da Yarıyıl Şenliği Başlıyor

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(BURSA)- Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin yarıyıl tatilini dolu dolu geçirebilmeleri amacıyla eğitici ve öğretici birçok etkinliği içeren 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor. Çocukların gülümsemesini geleceğe umutla bakmak olarak değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Yarıyıl şenliğimize hepinizi bekliyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, öğrenciler için sömestr tatilinde 'Yarıyıl Şenliği' düzenliyor. 18 Ocak-2 Şubat günleri arasında yapılacak şenlikte, atölyelerden gösterilere, gezilerden tiyatrolara ve eğlenceli oyunlara kadar yüzlerce etkinlik yer alacak. Büyükşehir Belediyesi'nin birçok biriminin katkılarıyla hazırlanan program, kentin farklı mekan ve bölgelerinde çocuklarla buluşacak.

Bursalı öğrencilerin eğlenceli bir sömestr tatili geçirmelerinin hedeflendiği şenlik kapsamında 83 atölye, 15 tiyatro ve sinema gösterisi, 14 gezi, 13 Karagöz gölge oyunu, 10 çocuk oyunu, 3 müzikal dinleti, 3 dart ve masa tenisi etkinliği, 2 bowling turnuvası, 2 buz pateni etkinliği, söyleşi, şiir okumaları, sihirbaz gösterisi ve doğa yürüyüşleri planlandı. Çok sayıda etkinliğin öğrencilerle buluşacağı 'Yarıyıl Şenliği' hakkında detaylı bilgiye ilgili internet adresinden ulaşabiliyor.

"Sizlerin gülümsemesi bizler için çok önemli"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerin yarıyıl tatilini dopdolu, eğlenceli ve verimli geçirmeleri için onlarca etkinlik hazırladıklarını söyledi. Yarıyıl Şenliği'nde çocukların ilgisini çekecek pek çok aktivitenin yer aldığını belirten Başkan Bozbey, "Tüm birimlerimizle birlikte atölyelerden gösterilere, gezilerden tiyatrolara kadar keyifli ve dolu dolu vakit geçirmenizi sağlayacak ve eğlenirken öğreneceğiniz bir takvim hazırladık. Yarıyıl şenliğimize hepinizi bekliyoruz. Sizlerin gülümsemesi bizler için çok önemli. Çünkü çocukların ve gençlerin gülümsediği bir kent, geleceğe umutla bakıyor demektir" dedi.