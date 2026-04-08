Bursa Nilüfer'de Yolsuzluk Soruşturması: Rüşvet ve Rant Ağı Ortaya Çıktı
Bursa Nilüfer'de Yolsuzluk Soruşturması: Rüşvet ve Rant Ağı Ortaya Çıktı

08.04.2026 15:14
Bursa Nilüfer Belediyesi'nde yolsuzluk iddiaları üzerine yapılan soruşturma kapsamında, 57 kişi gözaltına alındı. Aralarında belediye başkanı ve iş adamlarının da bulunduğu isimler, rüşvet ve usulsüzlükle suçlanıyor.

Sabah Gazetesi'nden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Bursa Nilüfer Belediyesi'nde ortaya çıkan yolsuzluk soruşturması, MASAK raporu ve teknik takiplerle belgelendi. Bursa Başsavcılığı'nın harekete geçmesiyle, 31 Mart'ta 4 ilde eş zamanlı baskın düzenlendi ve aralarında Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve ailesinin de bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

MASAK raporunda, iş adamları Fuat, Yusuf, Ferhat ve Faruk BAKGÖR'ün, projelerindeki emsal artışları karşılığında dönemin Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e lüks daire ve dükkanlar devrettiği belirlendi. Bu taşınmazların önce Erdem'in eşi, ardından dikkat çekmemek için yeğenine devredildiği tapu ve banka kayıtlarıyla doğrulandı.

Nil-As Turizm sahibi Ekrem Pamuk hakkındaki bulgular, 65 dairelik izni usulsüzce 180 daireye çıkararak yaklaşık 600 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini gösterdi. Dairelerin bir kısmı paravan isimlere devredilerek aklandı ve belediyedeki kilit isimlere onay bedeli olarak verildiği saptandı.

Yolsuzluk çarkında, Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey örgüt lideri olarak şemada yer aldı. Arslankale İnşaat'ın sahipleri Mehmet Ziya Arslan ve Şener Arslan, kamuya ait sosyal donatı ve park alanlarını rüşvet karşılığında imara açtırdıkları için suçlandı. Bu değerli dükkanlar, Bozbey ile bağlantılı olduğu değerlendirilen Seres Gayrimenkul üzerine devredildi.

Rüşvetin gizlenmesi ve paranın aklanması sürecinde, Seres Gayrimenkul, Tiba Mimarlık, NİLVAK ve Atalay Grup gibi yapılar kullanıldı. Gözaltına alınanlar arasında, Mustafa Bozbey'in sağ kolu Muhkim Demirtaş, Turgay Erdem'in sağ kolu Tamer İşler ve diğer kilit isimler yer aldı. Operasyon, yolsuzluk ağının genişliğini ve kamu zararını ortaya koydu.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

nilüfer belediyesi, Yerel Haberler, Bursa Nilüfer, İstanbul, Gözaltı, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
