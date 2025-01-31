Bursa'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcılık: 800 Bin TL'lik Vurgun - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcılık: 800 Bin TL'lik Vurgun

Bursa\'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcılık: 800 Bin TL\'lik Vurgun

Bursa'da kendisini yüzbaşı olarak tanıtan bir dolandırıcı, 84 yaşındaki kadını telefonla korkutarak 650 bin TL değerinde altın ve 150 bin TL para alarak kayıplara karıştı. Yapılan araştırmalar sonucunda, dolandırıcı Kocaeli'nde yakalandı. İki şüpheli tutuklandı.

31.01.2025 13:45  Güncelleme: 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BURSA'da kendisini 'yüzbaşı' olarak tanıtıp, cinayet ve hırsızlık bahanesiyle korkuttuğu M.Y. (84) adlı kadının 650 bin TL değerinde altını ile 150 bin TL parasını dolandıran Murat M., 73 güvenlik kamerası izlenerek Kocaeli'nde yakalandı.

Olay, 25 Ocak'ta Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Murat M., M.Y.'yi telefonla arayıp kendisini 'yüzbaşı' olarak tanıttı. Murat M. M.Y.'ye adının bir kadın cinayetine karıştığını, çalıntı altın ve paraların evinde olduğunu bildiğini söyledi. Aynı gün evine ekiplerin gönderileceğini, altın ve paraları teslim etmesi gerektiğini söyleyen Murat M., telefon görüşmesinin ardından korkuttuğu M.Y.'nin adresine giderek 650 bin TL değerinde altın ile 150 bin lirasını alarak kaçtı. Dolandırıldığını fark eden M.Y., Yenişehir polis merkezine giderek Murat M.'den şikayetçi oldu.

OTOBÜSTE YAKALANDI

Şikayet sonrası Yenişehir Emniyet Müdürlüğüne Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bursa merkezde 38, Yenişehir ilçesinde 35 olmak üzere toplamda 73 güvenlik kamerası izleyen ekipler, Murat M.'nin Kocaeli'ne kaçtığını tespit etti. Murat M, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile irtibata geçilerek Ankara'ya gitmek üzere bindiği otobüste yakalandı. Şüpheli Yenişehir'e getirilirken, olayla bağlantılı S.E. de gözaltına alındı. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Murat M. ve S.E., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

-Haber-Kamera: BURSA,

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Kocaeli, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcılık: 800 Bin TL'lik Vurgun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretine Bakan Ersoy’da eşlik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine Bakan Ersoy'da eşlik etti
19:00 TSK’dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi TSK'dan ihraç edilen teğmenlerden ilk tepki: Beklediğimiz şeydi
18:02 Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz Özgür Özel: Bu hatayı yapmayın dedik dinlemediniz
17:22 5 teğmen TSK’dan ihraç edildi 5 teğmen TSK'dan ihraç edildi
16:50 Trump’ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya’dan rest Trump'ın gümrük vergisi tehdidine Brezilya'dan rest
09:05 Faruk Fatih Özer’in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı Faruk Fatih Özer'in avukatı Thodex davasındaki önemli gelişmeleri anlattı
09:00 Gazze’de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria’ya saldırdı Gazze'de ateşkese imza atan İsrail bu kez Batı Şeria'ya saldırdı
08:57 Helal olsun sana Alperen Şengün, All-Star oldu Helal olsun sana! Alperen Şengün, All-Star oldu
08:44 Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek Ekrem İmamoğlu 2 soruşturma kapsamında ifade verecek
08:39 Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu Annem Ankara kadrosuna bomba transfer: Belçim Bilgin diziye dahil oldu
08:28 Fenerbahçe ve Galatasaray’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
08:27 Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı Yaş farkı gündem olmuştu... Bülent Şakrak ile Burcu Kirman ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 21:12:16. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Yüzbaşı Kılığında Dolandırıcılık: 800 Bin TL'lik Vurgun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.