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Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı

Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Zaimoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 yılı boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek, farklı kategorilerde oy verdi. Zaimoğlu, tüm fotoğrafların değerli olduğunu belirterek, AA personeline teşekkür etti.

Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı
24.01.2024 - 12:43,
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Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Anadolu Ajansının (AA) 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Zaimoğlu, makamında, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin 2023 yılı boyunca yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen " Deprem: Umut" ve " Gazze: Kanıt" kategorilerinde oy verdi.

"Haber" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Yıkım", "Çevre-Yaşam" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İlk kıblede namaz", "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın Sultanları" isimli fotoğraflarını tercih eden Zaimoğlu, "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze-Kanıt" kategorisinde ise Ali Jadallah'ın "Bombalar altında" adlı karelerini seçti.

Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasında tüm fotoğrafların çok değerli olduğunu, bu nedenle seçim yapmakta zorlandığını belirterek, emekleri bulunan AA personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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Son Dakika Güncel Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, Yılın Kareleri 2023 oylamasına katıldı - Son Dakika
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