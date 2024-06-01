Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 Ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti\'nden DHA\'ya 4 Ödül

Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nin '2023 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Bursa muhabirleri Denizhan Karahancı 'Genel Haber' kategorisinde başarı, Esra Türker mansiyon, 'Televizyon Haber' kategorisinde Esra Türker ve Mehmet İnan mansiyon, 'Spor Fotoğraf' kategorisinde ise İsmail Hakkı Seymen mansiyon ödülünün sahibi oldu.

01.06.2024 10:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1) BURSA GAZETECİLER CEMİYETİ'NDEN DHA'YA 4 ÖDÜL

BURSA Gazeteciler Cemiyeti'nin (BGC) '2023 Gazetecilik Başarı Ödülleri Yarışması'nda Demirören Haber Ajansı Bursa muhabirleri Denizhan Karahancı 'Genel Haber' kategorisinde başarı, Esra Türker mansiyon, 'Televizyon Haber' kategorisinde Esra Türker ve Mehmet İnan mansiyon, 'Spor Fotoğraf' kategorisinde ise İsmail Hakkı Seymen mansiyon ödülünün sahibi oldu.

BGC'nin, '2023 Gazetecilik Başarı Ödülleri, sahiplerini buldu. Magazin Agutlet'te bulunan BGC'de düzenlenen törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, İYİ Parti Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bursa Bölge Müdürü Ali Fuad Gölbaşı, BGC Başkanı Nuri Kolaylı ile çok sayıda davetli ve gazeteci katıldı. Törenin açılışında konuşan BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olan medyanın sorunlarının çözülmesi insanımıza ve ülkemize en önemli katkıdır. Öncelikle gazetecilik mesleğini kimlerin yapabileceğini düzenleyen gazetecilik meslek yasası, teknolojik gelişmeler dikkate alınarak yazılı basının yanı sıra, işitsel ve elektronik kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme, fikir özgürlüğünü kısıtlamanın tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirir. Türk Ceza Kanunu'nda ve terörle mücadele esasında yer alan ve darbe dönemlerinden bu yana değişmeyen basın özgürlüğünü kısıtlayıcı maddelerdir. Demokratik ülkelerde medya kurulları çeşitli yöntemlerle devletler tarafından desteklenmektedir" dedi.

'GAZETECİLER YALNIZ HABER AKTARAN DEĞİL, DÜŞÜNDÜREN VE HAREKETE GEÇİREN BİREYLERDİR'

Daha sonra söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise "İfade özgürlüğü, demokratik toplumların temel taşlarından biridir. Toplumların ilerlemesi, gelişmesi ve daha verimli, daha adil bir hale gelmesi, ifade özgürlüğünün kurulmasıyla da ancak ve ancak ifade özgürlüğü sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumsal ve siyasal hayatın sağlıklı bir şekilde işlemesinin de teminatıdır. Özgür bir basın toplumun aynasıdır, kalkınma sesidir. Basının özgür olmadığı, sansürün ve baskının sürdüğü bir toplumda demokrasiden ve adaletten söz etmek mümkün değildir. Gazeteciler hakikatin peşinde koşanlar, halkın doğru bilgiye ulaşması için gece- gündüz demeden emek harcayanlardır. Çünkü gazeteciler yalnızca haber aktaran değil, aynı zamanda toplumu şekillendiren, düşündüren ve harekete geçiren bireylerdir" diye konuştu.

DHA'YA 4 ÖDÜL BİRDEN

Yapılan konuşmaların ardından ödüllere geçildi. Ödül töreninde; DHA Bursa muhabirlerinden Denizhan Karahancı, '17 yaşındaki çiftin 3 gün sürmesi planlanan düğünü, son gün polis merkezinde bitti' haberi ile 'Genel Haber' kategorisinde başarı ödülü kazanırken, Esra Türker, 'Çalışma hayatına hemşire olarak başladı, hayatının kırılma noktası valiliğe taşıdı' haberi ile 'Genel Haber' kategorisinde mansiyon ödülü aldı. İsmail Hakkı Seymen'in, 'Olaylı maçta Bursaspor Amedspor'u 2-1 yendi' haberindeki fotoğrafı ile 'Spor Fotoğraf' kategorisinde ödüle layık görüldüğü törende, Esra Türker ile Mehmet İnan, '48 saat ömrü kalan, hiç tanımadığı 10 yaşındaki çocuğa karaciğerini verdi' haberi ile 'Televizyon Haber' kategorisinde mansiyon ödülünün sahibi oldu. 2023 yılında yayınlanan 114 eseri tek tek değerlendiren 6 kişilik jüri, toplam 12 esere başarı, 8 esere de mansiyon ödülü verilmesini kararlaştırdı.

Kaynak: DHA

Mehmet İnan, Bursa, Spor, DHA, Medya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 Ödül - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:53 Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş Fenerbahçe ile anlaşan Mourinho, yıllar önce çamaşır sepetine saklanarak soyunma odasına girmiş
10:05 Beklenen açıklama geldi Jose Mourinho resmen Fenerbahçe’de Beklenen açıklama geldi! Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
09:19 Sandıklar bir kez daha kuruluyor 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak Sandıklar bir kez daha kuruluyor! 3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim yapılacak
09:05 Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
08:57 Zorunlu askerlik devam edecek mi Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu Zorunlu askerlik devam edecek mi? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu
10:32 Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza “Teşekkür“ etti Dükkanından 60 bin liralık ürün çalan hırsıza "Teşekkür" etti
10:09 Afganistan’da tekne battı: 20 ölü Afganistan'da tekne battı: 20 ölü
10:03 Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı Oyuncu Yasemin Allen ile eski FBI çalışanı Erdal Kaya ayrıldı
09:54 Acun Ilıcalı kararını verdi İşte Hull City’nin yeni teknik direktörü Acun Ilıcalı kararını verdi! İşte Hull City'nin yeni teknik direktörü
09:42 Erzurum’da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Erzurum'da Uyuşturucu İddiasıyla Tartıştığı İş Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Şahıs 25 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
09:16 Talisca’dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım Talisca'dan Fenerbahçe iddialarına cevap gibi paylaşım
09:10 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18’nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez 13 yıldır ehliyet hayali kuran adam 18'nci sınavda da başarısız oldu: Doktor bile bu soruları bilmez
09:08 Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı Kenan Doğulu’nun doğum gününe polis baskını Parti öncesi komşularına mektup göndermesi de iş yaramadı! Kenan Doğulu'nun doğum gününe polis baskını
09:04 Al Hilal Kral Kupası’nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı Al Hilal Kral Kupası'nı kazandı, Ronaldo gözyaşlarını tutamadı
08:45 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı 21 yaşındaki oğlunu ekmek bıçağıyla katletti! Cinayet sebebi ağızları açık bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 11:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa Gazeteciler Cemiyeti'nden DHA'ya 4 Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement