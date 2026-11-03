Bursa Gemlik\'te sağanakla Kumla kıyısında demirli çok sayıda tekne alabora oldu

BURSA'nın Gemlik ilçesinde etkili olan sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya demirli çok sayıda tekne dalgalarla alabora oldu. Bazı tekneler çevredekilerin yardımıyla kurtarılırken, denize açılan teknelerin durumuna ilişkin henüz bilgi alınamadı.

Olay, akşam saatlerinde Kumla Mahallesi kıyılarında meydana geldi. Aniden bastıran sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kıyıya demirli olan bazı küçük tekneler dalgalarla alabora oldu. Teknelerden bazıları çevredeki vatandaşların müdahalesiyle kurtarıldı.

Öte yandan, denize açılan teknelerin de bulunduğu öğrenildi. Bu teknelerin durumuna ilişkin henüz net bilgi edinilemedi.